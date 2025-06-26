Трамп: некоторые проблемы с Зеленским мешают урегулировать конфликт в Украине

Американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной одним из наиболее сложных в мире. По его словам, ситуация затруднена как действиями Владимира Путина, так и непростыми отношениями с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заметил, что разрешить этот конфликт сложнее, чем другие военные кризисы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Запад сейчас вымаливает безоговорочное перемирие в Украине, хотя ранее Киев отклонял подобные предложения. Он подчеркнул, что позиция России по урегулированию остается неизменной.