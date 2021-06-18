Страдают не только мамы. Как послеродовая депрессия влияет на детей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как это сказывается на детях? Как показала практика, дети, у которых матери перенесли послеродовую депрессию, тоже склонны к нервным психозам.

Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:

Они сами склонны к депрессивным состояниям, у них немножко замедляется развитие, потому что депрессивная мама – безэмоциональная мама, а это очень важно для ребенка – мимика. Он учится тому, что происходит вокруг, через маму. Екатерина Дацук, кондитер:

Если это долгий период. Я не скажу, что мой ребенок как-то отстает в развитии.