Страдают не только мамы. Как послеродовая депрессия влияет на детей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как это сказывается на детях? Как показала практика, дети, у которых матери перенесли послеродовую депрессию, тоже склонны к нервным психозам.
Улия Шамхорская, кризисный и репродуктивный психолог:
Они сами склонны к депрессивным состояниям, у них немножко замедляется развитие, потому что депрессивная мама – безэмоциональная мама, а это очень важно для ребенка – мимика. Он учится тому, что происходит вокруг, через маму.
Екатерина Дацук, кондитер:
Если это долгий период. Я не скажу, что мой ребенок как-то отстает в развитии.
Улия Шамхорская:
Я не сказала, что он отстает в развитии – замедляется. Оно может восстановиться в последствии, когда мама уже приходит в себя и больше занимается с ребенком, ей уже нужно больше заниматься. Есть сравнивать с ребенком, который родился и общается с мамой без депрессии, он будет более подвижный, у него будет более яркая мимика, он будет больше реагировать на других людей, доверия будет больше к окружающей обстановке. У малыша, который растет с депрессивной мамой, немножечко это будет отличаться, безусловно. Есть даже видео в интернете, называется «Каменное лицо». Там мама, которая сначала общается с ребенком живо, смотрит, куда он ей показывает, и он коммуницирует с ней, но в какой-то момент мама отворачивается, поворачивается и перестает проявлять какие-либо эмоции. Ребенок сначала привлекает ее внимание, он делает те же самые движения, которые делал до этого, и мама реагировала, а мама не реагирует. В какой-то момент он начинает плакать – это уже не его мама, он не понимает, что происходит, что он сделал не так.
Достаточно разговора или нужны медикаменты? Рассказываем, как лечить послеродовую депрессию Узнать здесь.