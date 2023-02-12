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Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?

12 февраля 2023 19:24
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Новости Беларуси. В Беларуси свои природные аномалии. Паводки в нашей стране в 2023 году начались уже в январе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за рекордно высоких температур реки вышли из берегов, а некоторые районы оказались в сложной ситуации. По самым плохим прогнозам, из чего и исходят в МЧС, может быть подтоплено 169 населенных пунктов и 60 районов в Брестской, Гомельской и Минской областях.  

Глеб Прокофьев отправился в пострадавшие регионы и разбирался, как решаются проблемы людей на болоте.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-1

От зимних паводков страдают не только люди, но и озимые растения. К примеру, сотни гектаров посевов в Буда-Кошелевском районе находятся сейчас под слоем воды и льда. Аграриям придется восстанавливать ущерб, причиненный стихией.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-3

Страдают не только озимые, но и луговые. Несмотря на то, что зимой у растений все физиологические процессы снижены, при длительном стоянии воды кристаллики льда могут разрушать их ткани.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-5

Галина Ермоленкова, научный сотрудник лаборатории геоботаники и картографии растительности Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:  
Воздействие зимнего паводка может быть не очень благоприятным. Если мы считаем, что весенний паводок улучшает, дополнительное питание растениям несет… И даже продуктивность многих растений напрямую зависит от стояния полых вод. То есть увеличивается у злаков продуктивность, когда весенние паводки.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-7

Елена Куликова, ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники и картографии растительности Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:  
Паводки оказывают очень значительное влияние на луговые фитоценозы, на их состав флористический, на их структуру, на продуктивность.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-9

Зимние паводки влияют и на воспроизводство рыбы. Минусы как для ранне-, так и поздненерастующих водных обитателей.  

МЧС: ситуация с паводками в Беларуси держится под контролем.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-11

Дмитрий Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:  
Если посреди зимы начинается паводок, то весной его, конечно же, уже не будет. А температура еще пока не достигла оптимальной для нереста. И как теперь нереститься рыбе весной? Там уже будет паводка меньше, значит, площади будет меньше залито. И естественно, воспроизводство будет хуже.  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-13

Радоваться паводкам могут лишь птицы. Для крылатых одни сплошные плюсы. Особенно когда уровень воды в водоемах повышается весной.  

Гусей и кур переселяют в дом. Что о паводках говорят жители пострадавших районов?  

Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?-15

Дмитрий Натыканец, научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:  
Весенний паводок формирует обширные мелководья на поймах рек, которые в теплый период весенний хорошо прогреваются и обеспечивают хорошей кормовой базой.   

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# Паводки в Беларуси # Глеб Прокофьев

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