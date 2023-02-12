Гусей и кур переселяют в дом. Что о паводках говорят жители пострадавших районов?

Новости Беларуси. В Беларуси свои природные аномалии. Паводки в нашей стране в 2023 году начались уже в январе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за рекордно высоких температур реки вышли из берегов, а некоторые районы оказались в сложной ситуации. По самым плохим прогнозам, из чего и исходят в МЧС, может быть подтоплено 169 населенных пунктов и 60 районов в Брестской, Гомельской и Минской областях. Глеб Прокофьев отправился в пострадавшие регионы и разбирался, как решаются проблемы людей на болоте.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Припять всегда славилась своими частыми паводками. Сегодня останавливают ее лишь небольшие февральские морозы. Но это не надолго. Уже в скором времени традиционно весной главная водная артерия Полесья превратится в настоящее море с многочисленными островами и протоками.

Но в этом году весны ждать не пришлось. Мозырь. Дачный кооператив в пойме реки. Сегодня участки мозырян запорошены снегом, а под ним слой льда. А несколько недель назад своенравная Припять здесь стала полноправной хозяйкой. Белорусская Венеция, не иначе. Тогда европейская Амазонка основательно подтопила дом семьи Саноцких. Пока Светлана спасала имущество, ее пес Рекс наблюдал за последствиями паводка с бетонных плит.

Светлана Саноцкая:

Все в воде было, короче говоря. А у нас самое худшее. Светлана больше всего переживает за потерянный урожай. В сарае у Саноцких хранились все запасы на зиму: свекла, морковь и картофель.

Светлана Саноцкая:

Вот, смотрите. Как она стояла тут вот так. Здесь сверху, я вам сейчас покажу, она вроде бы сырая. Это мы уже немножко перебрали. А снизу вся мокрая. Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?

Пострадали и домашние птицы. Потоп в сарае заставил гусей вспомнить, что они водоплавающие. Ловили лапчатых по всей округе. Но есть и плюсы для гусей: теперь они вместе с курицей, петухом и кошками переселись в условия покомфортнее: в дом на второй этаж.

Тихо! Гуня, Гоша!

Все вместе здесь переселенцы будут ждать схода уже весенних паводков. Но Гуня, Гоша, Глаша и Гуля не унывают. В доме им все же лучше, чем в сыром сарае.

Светлана Саноцкая:

Специально положили все, чтобы можно было где-то их приткнуть, линолеум застелили, солому.

А вот соседу Павлу повезло больше, чем Саноцким. Несмотря на то, что до реки от его участка всего 600 метров, в его дом Припять не заглянула, лишь только активно напитала влагой зимний чеснок и лук.

Павел Брель:

И ушла вода назад, так нормально, домик не подтопила.

– А какое-то имущество, ничего не пострадало, все хорошо?

– Имущество все нормально.

Петриков. Для жителей этого райцентра паводки – привычное дело. Вода уже потихоньку подбирается к их домам и уже совсем скоро придется доставать рыбацкие сапоги и другие привычные весенние атрибуты. Самой водной в Петрикове оказалась весна 2015-го. Даже Людмиле с говорящей фамилией Сухая не удалось остаться сухой. МЧС: ситуация с паводками в Беларуси держится под контролем.

Людмила Сухая:

Вода стояла, уже из-под пола все выходило. Кладки ложили, по кладкам кто на лодке, кто на чем плавали до того выхода. Ну так месяц перебивались. Надеюсь, в этом году меньше будет воды.

Семья Савостеня в петриковском подгорье живут уже больше 30 лет. За это время в гости Припять захаживала дважды. До большой земли приходилось добираться на лодках. Воды во дворе было чуть ли не по шею. Зато теперь у Татьяны уже есть план действий в случае очередных паводков.

Татьяна Савостеня:

Опять мебель будем поднимать на козлы, сами будем так вот барахтаться. Сейчас не знаю как, застраховались. Когда строились, не ожидали, что нас такое ждет, потому что, я хоть и сама родилась в Петрикове и жила здесь, но не знала, что вот так. Тем не менее нормально, люди относятся к этому нормально. Выручают друг друга.

Александр Дегтяр, заместитель председателя Петриковского райисполкома:

На сегодня подтоплено три участка дороги. Также два подворья: одно в Петрикове и одно в городском поселке Копаткевичи. Тоже вопросов не возникает. В случае какой-то необходимости у нас есть жилье, куда можно переселить людей. Макаричи. Исключение из правил. Деревня расположилась у берега Припяти, но несмотря на это главная водная артерия полесской низменности практически не беспокоит местных жителей. Реке не удается забраться на гору с домами. Хозяйничает лишь на огородах.