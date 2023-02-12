МЧС: ситуация с паводками в Беларуси держится под контролем

Новости Беларуси. В Беларуси свои природные аномалии. Паводки в нашей стране в 2023 году начались уже в январе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за рекордно высоких температур реки вышли из берегов, а некоторые районы оказались в сложной ситуации. По самым плохим прогнозам, из чего и исходят в МЧС, может быть подтоплено 169 населенных пунктов и 60 районов в Брестской, Гомельской и Минской областях. Глеб Прокофьев отправился в пострадавшие регионы и разбирался, как решаются проблемы людей на болоте.

Дмитрий Миллер, заместитель председателя Мозырского райисполкома:

Есть ряд дачных кооперативов, находящихся в урочище реки Припять в районе нового моста, Новики. В 1988 году целенаправленно строили там свои дачи в затапливаемых территориях. Места для отселения имеются, если такая необходимость будет. Гусей и кур переселяют в дом. Что о паводках говорят жители пострадавших районов?

Повышение температуры воздуха и выпадение немалого количества осадков стало основной причиной развития зимних паводков. Рост уровня воды наблюдался с конца декабря до середины января. В топе самых насыщенных талыми водами рек оказались Днепр, Сож, Березина и Припять. Там уровень воды превысил опасные отметки. Метеорологи отмечают, что в последние годы зимние паводки не редкость, отличие лишь в высоте затоплений.

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета:

Ежедневно обрабатывается гидрологическая информация, поступающая из сети наблюдений, мониторится. И естественно смотрится прогноз погоды. Так как синоптики у нас дают прогноз на неделю, мы уже можем предположить, что ожидать.

На сегодня в Беларуси остаются подтопленными 42 частных дома, почти 900 подворий, а также один мост и 75 участков дорог. Наиболее пострадавшими районами в этот период стали южные регионы: Брестчина и Гомельщина. Работники МЧС продолжают держать ситуацию на контроле: ежедневные мониторинги и замеры уровня воды.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Сегодня работники Министерства по чрезвычайным ситуациям оказывают адресную помощь, отрабатывают определенные заявки. Это и откачка воды, где-то подвоз питьевой воды, медикаментов, продуктов питания. На республиканском уровне тоже ситуация держится под контролем. На февраль запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве. И уже будут рассмотрены управленческие решения в части готовности к возможным негативным последствиям паводковой ситуации. Страдают и урожай, и даже рыбы. Как зимние паводки влияют на природу?