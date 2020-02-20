«Стоят на защите урожая и белорусского хлеба». Зачем в Беларуси создали заказник «Соколиный»

Трое белорусов получили почётное звание «Защитник дикой природы» от глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор исследовательского просветительского учреждения «Центр экологического воспитания и развития» – Руслан Шайкин.

Руслан Шайкин, директор исследовательского просветительского учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:

Это звание и награда прошла неожиданно. Чаще всего люди, которые занимаются охраной природы и участвуют в сохранении птиц, создании заказников, это делают не ради каких-то наград, интересов, а просто выполняется работа, которая ложится на душу, которая интересна, и когда чувствуешь, что эта работа может принести свои результаты для природы.

Вы инициировали создание заказника «Соколиный». Что Вас на это сподвигло? Руслан Шайкин:

Это такая интересная территория, которая находится под Минском. С вековыми соснами, на них живут редкие соколы, занесённые в Красную книгу Беларуси под названием сокол-пустельга. Эти соколы живут в Беларуси повсеместно. То есть это не прямо так исчезающий вид. Но одна из проблем заключается в том, что сокол-пустельга начал поселяться на чердаках зданий, на балконах, то есть соколы начали переходить в городскую среду.