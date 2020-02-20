«Стоят на защите урожая и белорусского хлеба». Зачем в Беларуси создали заказник «Соколиный»
Трое белорусов получили почётное звание «Защитник дикой природы» от глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор исследовательского просветительского учреждения «Центр экологического воспитания и развития» – Руслан Шайкин.
Руслан Шайкин, директор исследовательского просветительского учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:
Это звание и награда прошла неожиданно. Чаще всего люди, которые занимаются охраной природы и участвуют в сохранении птиц, создании заказников, это делают не ради каких-то наград, интересов, а просто выполняется работа, которая ложится на душу, которая интересна, и когда чувствуешь, что эта работа может принести свои результаты для природы.
Вы инициировали создание заказника «Соколиный». Что Вас на это сподвигло?
Руслан Шайкин:
Это такая интересная территория, которая находится под Минском. С вековыми соснами, на них живут редкие соколы, занесённые в Красную книгу Беларуси под названием сокол-пустельга. Эти соколы живут в Беларуси повсеместно. То есть это не прямо так исчезающий вид. Но одна из проблем заключается в том, что сокол-пустельга начал поселяться на чердаках зданий, на балконах, то есть соколы начали переходить в городскую среду.
И тех соколов, которые селятся непосредственно на деревьях, становится всё меньше. И в данном случае мы видим именно такую колонию, состоящую примерно из 10 пар, где соколы благополучно по-прежнему, по старинке живут на деревьях. И именно эта часть популяции сегодня вызывает большую часть опасения. И так сложилось, что именно эта территория могла быть ограничена в качестве такого объекта минимизации воздействия человека и получила бы статус особо охраняемой природной территории. Сокол, который живёт в заказнике «Соколиный», вылетает на ближайшие поля в поисках мышевидных грызунов. Это самый мышеядный хищник из всех дневных хищных птиц, который истребляет большое количество мышей-полёвок. То есть эти соколы стоят на защите урожая и белорусского хлеба.