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Подведены первые итоги переписи населения. В ней поучаствовали 95 % белорусов

20 февраля 2020 10:32
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Новости Беларуси. 20 февраля озвучены первые данные переписи населения, которая прошла осенью 2019 года в Беларуси. В ней приняли участие 95 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подведены первые итоги переписи населения. В ней поучаствовали 95 % белорусов-1

Посчитано не только точное количество населения, но и то, что на переписку одного человека было потрачено почти в три раза меньше средств, чем во время предыдущей статистической кампании, которая проводилась 10 лет назад.  

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

Подведены первые итоги переписи населения. В ней поучаствовали 95 % белорусов-4

На данный момент в Беларуси проживает более 9 миллионов 400 тысяч человек. Вся собранная информация – это своеобразный срез и фактическая демографическая картина. Она может послужить для корректировки дорожных карт, масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах и населенных пунктах. 

# Статистика # общество # Фотофакт

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