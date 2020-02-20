Подведены первые итоги переписи населения. В ней поучаствовали 95 % белорусов

Новости Беларуси. 20 февраля озвучены первые данные переписи населения, которая прошла осенью 2019 года в Беларуси. В ней приняли участие 95 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 февраля озвучены первые данные переписи населения, которая прошла осенью 2019 года в Беларуси. В ней приняли участие 95 % жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посчитано не только точное количество населения, но и то, что на переписку одного человека было потрачено почти в три раза меньше средств, чем во время предыдущей статистической кампании, которая проводилась 10 лет назад.
Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?
На данный момент в Беларуси проживает более 9 миллионов 400 тысяч человек. Вся собранная информация – это своеобразный срез и фактическая демографическая картина. Она может послужить для корректировки дорожных карт, масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах и населенных пунктах.