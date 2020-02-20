Эффективнее звонить с 10.00 до 11.30. Рассказываем о правилах телефонного этикета

Ирина Лапанович, специалист по этикету:

В телефонных переговорах мы ограничены в влиянии на собеседника. Потому что ни он не видит нас, мы тоже его не видим, мы общаемся только голосами. Нужно понимать, что при телефонных переговорах необходимо очень владеть своим голосом и передавать информацию, в основном, через интонации, тембр и темп. Таким образом, срабатывает компенсаторный механизм, который, как раз-таки, через голос определяет, и какое выражение глаз сейчас у собеседника, улыбается ли он.

Кто бы мог подумать, что в деловых телефонных переговорах улыбка решает всё. Перед ней устоять невозможно даже на том конце провода. Воспользуйтесь этой уловкой, чтобы ваш голос звучал доброжелательно. Ещё один приём: продуктивно вопросы решаются на сытый желудок. Но эффективнее всё же звонить в утреннее время: с 10.00 до 11.30 – в пик мозговой активности.

Ирина Лапанович:

Поговорим о неудачном времени звонка. Во-первых, это начало рабочего дня Второе неудачное время – с 12 до 14 часов. То есть это предобеденное и обеденное время. Не стоит делать телефонные звонки под конец рабочего дня.