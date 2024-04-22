Браконьер выловил 17 кг рыбы на 9 тыс. рублей! В Беларуси усилили контроль за незаконной рыбалкой
Рыбалка и судоходство по акваториям Беларуси ограничены из-за нереста. Этот важный период в жизненном цикле рыб обеспечивает разнообразие и наполненность рыбных угодий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За соблюдением сезонных мер следит Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.
Как ревизоры отрабатывают ситуацию на приграничных водоемах, узнавала Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Большинство рыб в Беларуси идет на нерест весной. Очень важно в этот период обеспечить им покой и дать возможность воспроизвести потомство. Первой в процесс включается щука – запрет на ее вылов действовал до 15 апреля. Нынешнее ограничение касается всех остальных видов рыб.
Сезонная мера не означает полное табу на рыбалку. С одной удочкой на один крючок любители могут посидеть у берега в светлое время суток, не заходя в воду. Промысловое рыболовство при этом полностью запрещено. За соблюдением всех правил следит Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, которая ежедневно патрулирует акватории страны.
Вячеслав Горячий, заместитель начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира работает в усиленном режиме. Осуществляется контроль всех водных объектов, в том числе и приграничных. В данный период активно проводится совместная работа со всеми органами и организациями, в том числе с коллегами из Российской Федерации. В ходе совместных рейдов отрабатываются приграничные водоемы, в ходе которых осуществляется как профилактика нарушений в области рыболовства, так и при выявлении, пресечении нарушений.
Сегодня в зоне внимания – русло реки Ипуть в Добрушском районе. К нему примыкает водно-болотный заказник. Тихие и красивые места в приграничной зоне давно привлекают любителей закинуть сети. Совместная работа белорусских инспекторов с представителями Федерального агентства по рыболовству помогает оперативно реагировать на появление браконьеров. Встречи на водном рубеже двух стран и обмен информацией стали регулярными.
Александр Соколов, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Брянской и Смоленской областям Федерального агентства по рыболовству России:
Без сотрудничества, без взаимодействия ничего не бывает. Мы напрямую взаимодействуем с гомельским отделом, есть уже свои контактные телефоны. Напрямую друг друга знаем. Знаем, когда, с какой стороны куда приехать, чтобы выщемить рыбаков-любителей, которые занимаются браконьерством.
Рыбоохранное законодательство Беларуси изменилось в 2022 году, в России – в 2023-м. При этом инспекторы отмечают хорошую осведомленность рыбаков о нормах и положительные тенденции в сфере. Свою роль сыграла профилактика – нарушителей становится меньше. Однако есть и те, кому закон не писан.
Одно из последних уголовных дел возбуждено в Речицком районе. Четырьмя сетями браконьер выловил 17 килограммов рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 9 тысяч рублей. Незаконные орудия ловли изъяли. Кстати, чтобы не попадать в поле зрения Госинспекции, любители часто сами добровольно отдают свои снасти.
В противном случае хозяину сетей грозит штраф до 1 200 рублей за хранение. Недооценивать важность выявления преступлений против природы нельзя. Нерест – ключевое звено в жизненном цикле рыб, благодаря которому обновляются виды. Вмешательство человека и нарушение естественных процессов угрожает популяции и биологическому разнообразию Беларуси.
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