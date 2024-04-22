Жизнь молодых специалистов и семей на селе – какие вопросы волнуют делегата ВНС от БРСМ?

До исторического для нашей страны события остается буквально несколько дней. Всебелорусское народное собрание состоится 24-25 апреля. Участие в нем примут и 80 представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Среди них – Людмила Заневская из Мостовского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форуме она представляет аграрную сферу. С каким настроением молодой делегат подходит к собранию, расскажет Алена Жиборт.

У Людмилы Заневской за плечами 12 лет работы в аграрной сфере. Она одна из тех, кому страна обязана продовольственной безопасностью. Только вдумайтесь: один труженик села в среднем кормит 30 человек. Перед сельским хозяйством всегда стоят ответственные задачи. И главный вопрос для отрасли – кадры. Людмила – кладовщик склада приготовления комбикорма в хозяйстве «Гудевичи». Приехав сюда по распределению, остается верной профессии, любимой деревне и людям, с которыми каждый день бок о бок. А в ближайшие пять лет ей предстоит нести еще одну ответственную миссию.

Людмила Заневская, кладовщик склада приготовления комбикорма ЗАО«Гудевичи»:

ВНС для нас – это, конечно, такой значимый орган, где народ принимает какие-то решения основные.

– Какие инициативы будете поддерживать?

– Самый, наверное, такой хороший вопрос – это жизнь молодых специалистов, жизнь молодых семей на селе, их будущее, их качество жизни, условия жизни.