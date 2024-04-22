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Жизнь молодых специалистов и семей на селе – какие вопросы волнуют делегата ВНС от БРСМ?

22 апреля 2024 17:17
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До исторического для нашей страны события остается буквально несколько дней. Всебелорусское народное собрание состоится 24-25 апреля. Участие в нем примут и 80 представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Среди них – Людмила Заневская из Мостовского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На форуме она представляет аграрную сферу.

С каким настроением молодой делегат подходит к собранию, расскажет Алена Жиборт.

Жизнь молодых специалистов и семей на селе – какие вопросы волнуют делегата ВНС от БРСМ?-1

У Людмилы Заневской за плечами 12 лет работы в аграрной сфере. Она одна из тех, кому страна обязана продовольственной безопасностью. Только вдумайтесь: один труженик села в среднем кормит 30 человек. Перед сельским хозяйством всегда стоят ответственные задачи. И главный вопрос для отрасли – кадры. Людмила – кладовщик склада приготовления комбикорма в хозяйстве «Гудевичи». Приехав сюда по распределению, остается верной профессии, любимой деревне и людям, с которыми каждый день бок о бок. А в ближайшие пять лет ей предстоит нести еще одну ответственную миссию.

Жизнь молодых специалистов и семей на селе – какие вопросы волнуют делегата ВНС от БРСМ?-4

Людмила Заневская, кладовщик склада приготовления комбикорма ЗАО«Гудевичи»:
ВНС для нас – это, конечно, такой значимый орган, где народ принимает какие-то решения основные.
Какие инициативы будете поддерживать?
– Самый, наверное, такой хороший вопрос – это жизнь молодых специалистов, жизнь молодых семей на селе, их будущее, их качество жизни, условия жизни.

Жизнь молодых специалистов и семей на селе – какие вопросы волнуют делегата ВНС от БРСМ?-7

Повышать качество жизни на селе – неизменное требование главы государства. От того, какими будут условия в деревнях и агрогородках, во многом зависит благосостояние всех жителей нашей страны. Обеспечить работой, по возможности помогать с жильем, особенно молодежи, развивать производства. Агрогородок Гудевичи, уверена Людмила, может стать примером в этих вопросах. И ей как настоящему деревенскому жителю хотелось бы, чтобы так было везде.

Подробности в сюжете.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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