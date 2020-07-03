«Стояли в магазине за сметаной и ждали по 3-5 часов». Как изменилась Беларусь после развала Советского Союза

Эти архивные кадры для современников – не больше, чем часть истории. Но вот у тех, кто помнит развал Союза, то и дело всплывает в памяти, как три человека ставят точку в истории огромной страны. Люди, опьянённые воздухом перемен, тогда еще не понимают, насколько бесчеловечными будут реформы рыночников. Архивное видео:

«Ограбили народ! У кого были сбережения, на смерть себе держали. Тысячу какую-то было – во что они превратились?! Откуда у них появились миллионы, миллиарды? За счет кого это?! Дворцы, коттеджи себе построили! Вот ваше правительство!»

Разочарование последует практически сразу же. Великой страны больше нет, будущее призрачно, а настоящее печально. Белорусские газеты выходят со схожими заголовками: «Финансы поют романсы», «Что будем есть завтра», «Новые рыночные цены и жизнь по купонам». Нищенские зарплаты, тотальный дефицит, остановившиеся заводы и развалившиеся колхозы. Так начинались первые годы жизни независимого государства.

Архивное видео:

«У меня муж погиб, я вдова. Столько лет работаю, трудилась, вырастила детей, а сейчас должна нищенствовать!» Архивное видео:

«Смех – сказать: пошла в похоронное бюро во Фрунзенском универсаме, где дают на похороны. Попросила – дайте хоть 300 грамм колбасы. Потому что люди в больнице – нечего дать!»

Беларусь получает свою независимость без капли пролитой крови. Но парад суверенитетов все же развяжет руки локальным конфликтам. Некогда жившие в мире народы начинают убивать. Друг друга. Приднестровье, гражданская война в Таджикистане, Нагорный Карабах, раздирающие Россию чеченские войны и террористические атаки. Архивное видео:

«Люди, остановите этих зверей! Я прошу вас! Люди!»

Это позже первые строчки государственного гимна будут начинаться со слов «Мы, белорусы – мирные люди». Сохранить стабильность, мир, отвести народ от пропасти, побороть коррупцию и уберечь народное достояние в своей предвыборной программе предлагает молодой депутат, а позже и первый Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Лукашенко: «Жить за свой счёт, своим трудом, нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим» Первое Всебелорусское собрание определит основные направления: экспорт, жилье, продовольствие. Обеспечить продовольственную безопасность – одна из главных задач для молодого государства.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства:

Если бы мы 25 лет тому назад сказали, что мы будем продавать продовольствие за пределы страны, обеспечив себя полностью на 5 миллиардов долларов, – это было бы смешно, а сегодня это присутствует. И продукция неплохая, и будучи, в том числе и в России, и в других странах. Я помню эти вещи, когда мы стояли в магазине за сметаной, когда с фляги, черпаком наливали сметану и ждали это по 3-5 часов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания РБ по региональной политике и местному самоуправлению:

Это не миф, это полная реальность – было на трое суток зерна, в целом, по стране – на сутки. Валюты нет, купить не за что. Никто не хочет продавать это зерно – ни наши братья-россияне, ни украинцы вот рядом были, и прочие. Чехи дали кредит – 107 долларов, по-моему, стоила тонна – это дешево. А пшеницы было 100 тысяч тонн приобретено в Чехии. И страна устояла, страна выжила.

26 лет, 7 миллионов гектаров и 15 миллиардов долларов, вложенных государством в сельское хозяйство. Получается 82 доллара в гектар: это мелиорация, известкование кислых почв. За подготовку кадров отвечают 4 ВУЗа и 28 колледжей. На первый план выходит продовольственная безопасность и развитие машиностроения. За эти годы научились выращивать пшеницу, сахарную свеклу, модернизировали перерабатывающие производства: мясные и молочные продукты, детское питание получили признание во всем мире. Каждый день страна экспортирует продовольствие на 15 миллионов долларов.

Михаил Русый:

Глава государства уже поставил другую задачу. Он говорит, вал – это так. Дайте деньги, заработайте для страны, создайте экономику. Гектар должен давать тот результат, который обеспечивает нормальную жизнь человека.

А еще безопасность военная. Распался не только Советский Союз, но и Варшавский договор. А это 3,5-миллионная группировка войск. Белорусский военный округ в те годы – передовой, ударная группировка на западном театре военных действий. Что делать с 250-тысячной армией, не знал никто. Решили резать по-живому. У страны практически не осталось армии. Так она выглядит в первые годы независимости – кладбище танков, самолетов, ржавеющих под снегом и дождем.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального Собрания РБ:

Белорусскому округу или тогда Советскому Союзу было предписано сократить более 1 700 танков, более 1 300 боевых машин пехоты, 300 самолетов. Естественно, это была вся современная техника. Нам это наследие досталось, и мы должны были это выполнить. Это шло все под нож, на запчасти, драгметаллы, но затратность этого процесса, она была колоссальная.

С середины 90-ых все кардинально меняется. Проводят военную реформу и возвращают престиж звания офицера, армию комплектуют по контракту, создают свою систему военного образования. Ежегодно на боевое дежурство принимают 25 образцов военной техники. Как, например, новые самолеты Су-30СМ. Возрождается и собственный ВПК.

Олег Белоконев:

Напряженные отношения с нашими соседями, которые периодически возникали, они заставили предприятия работать самостоятельно, и на сегодняшний день то, что делает «Агат», «Радар», средства радиоэлектронной борьбы, это уникальные средства и наши системы управления, средства разведки, средства радиоэлектронной борьбы, в основном, отечественного производства. И это очень серьезный скачок вперед. И причем Глава государства лично взял в свои руки. Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику Беларусь смогла сохранить и промышленные гиганты. МАЗ, МТЗ, металлургический и автомобильный заводы. А это – многотысячные коллективы. Госпредприятия сегодня ежегодно приносят бюджету около 800 миллионов долларов дивидендов. Господдержка – треть от этой суммы.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Давайте по отраслям посмотрим – тракторостроение сохранилось? Сохранилось. А оно было и на волгоградском заводе, и на омском заводе. Но там уже этого сегодня нет. И на харьковском заводе. То есть сейчас это единичное производство. У нас десятки тысяч. Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод, БелАз – рядом с нами находится.

Больше 65% продукции машиностроения экспортируется, принося валюту в страну и доказывая свою конкурентоспособность на внешних рынках. Минский тракторный завод обеспечивает работой еще как минимум 150 мелких и средних предприятий внутри страны, а одно место в автомобилестроении создает 5 рабочих мест в смежных отраслях от сервиса до страхования. За четверть века Беларусь состоялась как государство, которое признают во всем мире, с мнением которого считаются.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Полноценно настоящее белорусское государство состоялось в последние 25 лет. И я очень объективно, могу аргументированно доказать, что с установлением, с учреждением института президентства вот именно этот процесс приобрел такой устойчивый, стабильный, необратимый характер.

Порой мы стесняемся сообщать о своих успехах. Такая у нас национальная черта характера – не умеем о них говорить о них открыто, ярко и громко. Но если взглянуть на нашу новейшую историю без всякой эзотерики, Беларусь сохранила и приумножила систему образования и здравоохранения, подняла на новый уровень социальные стандарты и строит новую экономику. Создали Парк высоких технологий, готовимся к запуску Белорусской АЭС.