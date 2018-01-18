Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов

Порой, в погоне за счастьем, люди теряют голову. С высшим образованием и престижной работой они попадают в призрачное облако брачного обмана. В программе «Добро пожаловаться» о том, как с виду приличный и обеспеченный мужчина, вынырнувший на зов минчанки Ольги из недр сети интернет, оставил женщину без денег и квартиры.

Ольга Хаткевич, минчанка:

Я находилась в разводе, с маленьким ребенком на руках. Я работала на серьёзной должности, очень сильно уставала, работала после работы. Познакомились через сеть интернет.

Началась наша история с того, что якобы он прошел Чечню, у него была операция на позвоночнике. Как я узнала потом, он абсолютно всем женщинам говорил одно и то же. Это была определенная схема работы: он бил на жалость. Вначале он знакомился, представлялся, будто он хорошо зарабатывает, что у него доход стабильный. Из переписки Андрея Богачевского с Ольгой:

Вместе мы – сила. Я очень сильно тебя люблю, и у нас будет всё, что мы пожелаем, но чуть позже. Въедем в квартиру, заживем счастливо, сына родишь, и будем самой счастливой семьёй, обещаю. Ольга Хаткевич:

Когда он понимал, что женщина хорошо зарабатывает, он начинал рассказывать, что он якобы строит квартиру 5-комнатную в Уручье. И ему не хватает всего лишь 100 долларов для погашения кредита. «Там 500, но если ты дашь, то я отдам в течение недели». Кто-то велся, кто-то нет. Я повелась.

Андрей Богачевский – с виду приличный мужчина, с приятной улыбкой и грустной историей. На деле оказался ловеласом с синдромом Мюнхгаузена и хронической пустотой в кармане.

Мужчина познакомился с родителями Ольги, расположил к себе её маленького ребенка, а затем оставил на бобах.

Сегодня он должен женщине 25 тысяч долларов.

Ольга Хаткевич:

Воспользовавшись моим отсутствием, часть денег он украл. 16 тысяч долларов он просто залез в сумку и украл вместе с золотым украшениями.

Остальную часть под различными предлогами выманивал. Какую-то часть на болезнь матери, которой не было. Еще часть на собственную болезнь. Якобы у него была болезнь головного мозга, и нужно срочное оперативное вмешательство.

Из переписки Андрея Богачевского с Ольгой:

«Была последняя надежда – эти часы продать. Чтобы не одалживать, ты мне их подарила, и думал, будешь рада, если прооперируют. А ты… Ой, в общем, все понятно».

Ольга Хаткевич: Оказывается, никакой квартиры не было, никаких заболеваний. Это все полная чушь. Милиция проводила проверку.

Вначале была влюбленность, но когда случилась кража, и я открыла сумку и увидела, что денег нет, у меня была просто истерика. Я не ожидала! Я до сих пор в ужасе! Он постоянно запугивал, рассказывал, что он мастер расчленения. Была любимая фраза «Я умею прятать трупы так, что ни одна собака не найдет». Он запугивал. В своём личном женском несчастье Ольга не одна. Столичный Фигаро в неустанных поисках той самой единственной и содержательной. Чтобы не путать имена, мужчина всех дам называл зайками и карамельками. Тем временем форумы в интернете демонстрируют мотивы поведения Андрея. Пишет Светлана:

«Говорил, что квартиру строит, давил на жалость, чтобы денег дала». Пишет Ольга Хаткевич:

«Разыскиваю тех, кто пострадал от его действий».

Тот самый покоритель женских сердец и кошельков, как уверяют его бывшие девушки, пришёл в студию программы «Добро пожаловаться» с готовностью изложить свою версию происходящего.

Олег Усачев, ведущий:

Андрей, здравствуйте! Как всё было на самом деле? Сколько денег вы должны Ольге?