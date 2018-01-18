Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов
Порой, в погоне за счастьем, люди теряют голову. С высшим образованием и престижной работой они попадают в призрачное облако брачного обмана. В программе «Добро пожаловаться» о том, как с виду приличный и обеспеченный мужчина, вынырнувший на зов минчанки Ольги из недр сети интернет, оставил женщину без денег и квартиры.
Ольга Хаткевич, минчанка:
Я находилась в разводе, с маленьким ребенком на руках. Я работала на серьёзной должности, очень сильно уставала, работала после работы. Познакомились через сеть интернет.
Началась наша история с того, что якобы он прошел Чечню, у него была операция на позвоночнике.
Как я узнала потом, он абсолютно всем женщинам говорил одно и то же. Это была определенная схема работы: он бил на жалость. Вначале он знакомился, представлялся, будто он хорошо зарабатывает, что у него доход стабильный.
Из переписки Андрея Богачевского с Ольгой:
Вместе мы – сила. Я очень сильно тебя люблю, и у нас будет всё, что мы пожелаем, но чуть позже.
Въедем в квартиру, заживем счастливо, сына родишь, и будем самой счастливой семьёй, обещаю.
Ольга Хаткевич:
Когда он понимал, что женщина хорошо зарабатывает, он начинал рассказывать, что он якобы строит квартиру 5-комнатную в Уручье. И ему не хватает всего лишь 100 долларов для погашения кредита. «Там 500, но если ты дашь, то я отдам в течение недели». Кто-то велся, кто-то нет. Я повелась.
Андрей Богачевский – с виду приличный мужчина, с приятной улыбкой и грустной историей. На деле оказался ловеласом с синдромом Мюнхгаузена и хронической пустотой в кармане.
Мужчина познакомился с родителями Ольги, расположил к себе её маленького ребенка, а затем оставил на бобах.
Сегодня он должен женщине 25 тысяч долларов.
Ольга Хаткевич:
Воспользовавшись моим отсутствием, часть денег он украл. 16 тысяч долларов он просто залез в сумку и украл вместе с золотым украшениями.
Остальную часть под различными предлогами выманивал. Какую-то часть на болезнь матери, которой не было. Еще часть на собственную болезнь. Якобы у него была болезнь головного мозга, и нужно срочное оперативное вмешательство.
Из переписки Андрея Богачевского с Ольгой:
«Была последняя надежда – эти часы продать. Чтобы не одалживать, ты мне их подарила, и думал, будешь рада, если прооперируют. А ты… Ой, в общем, все понятно».
Ольга Хаткевич:
Оказывается, никакой квартиры не было, никаких заболеваний. Это все полная чушь.
Милиция проводила проверку.
Вначале была влюбленность, но когда случилась кража, и я открыла сумку и увидела, что денег нет, у меня была просто истерика. Я не ожидала! Я до сих пор в ужасе! Он постоянно запугивал, рассказывал, что он мастер расчленения.
Была любимая фраза «Я умею прятать трупы так, что ни одна собака не найдет». Он запугивал.
В своём личном женском несчастье Ольга не одна. Столичный Фигаро в неустанных поисках той самой единственной и содержательной. Чтобы не путать имена, мужчина всех дам называл зайками и карамельками. Тем временем форумы в интернете демонстрируют мотивы поведения Андрея.
Пишет Светлана:
«Говорил, что квартиру строит, давил на жалость, чтобы денег дала».
Пишет Ольга Хаткевич:
«Разыскиваю тех, кто пострадал от его действий».
Тот самый покоритель женских сердец и кошельков, как уверяют его бывшие девушки, пришёл в студию программы «Добро пожаловаться» с готовностью изложить свою версию происходящего.
Олег Усачев, ведущий:
Андрей, здравствуйте! Как всё было на самом деле? Сколько денег вы должны Ольге?
Андрей Богачевский:
По расписке, которая написана мной лично, 25 000 условных единиц. И покупались какие-то вещи, на отдых ездили. И она меня возила, и она мне какие-то вещи покупала. Сейчас продается квартира, семейная квартира. Разговаривал я с отцом, с матерью, с сестрой – дали «добро». У нас 3-комнатная квартира. То есть съехать в более маленькую квартиру, чтобы просто отдать ей долг по расписке и просто забыть, как страшный сон, потому что все эти угрозы, вся эта тягомотина уже надоели до такой степени, что я уже не знаю что делать!
Олег Усачев:
У нас есть переписка, в которой Вы утверждали, что Вы неизлечимо больны. И Вам нужны деньги на операцию. Так ли это?
Андрей Богачевский:
Нет, я ничем не болен! Единственное что у меня есть – это варикоз. С мозгами никаких проблем нет, нормально все!
Олег Усачев:
Спасибо, Андрей, за то, что Вы пришли. Я надеюсь, что эти проблемы будут как-то улажены. И, по крайней мере, Ольга, будет довольна, что Вы вернете ей деньги.
В завершение сюжета мы хотели бы пожелать всем женщинам не доверять свои судьбы чужим людям.