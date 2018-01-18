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Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения

18 января 2018 08:45
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Новости Беларуси. Практику применения противотанковых установок, а также стрельбу управляемыми ракетами из танков Т-72Б отработали на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наводчики боевых машин учились уничтожать бронеобъекты неприятеля на дальности до двух километров в сложной тактической обстановке.  

Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения-1

Максим Терентьев, заместитель командира 120-й отдельной механизированной бригады:
На полигоне 120-й механизированной бригады мы готовим снайперов и пулеметчиков ПК. На полигоне 19-й бригады готовятся гранатометчики. Здесь на 227-й общевойсковом полигоне готовятся наводчики-операторы БМП-2 и наводчики орудий танков.

Военные уже отработали пуски с наземных установок, теперь огонь ведется непосредственно с самой боевой машины.

Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения-4

Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения-6

# общество # Военные учения # Фотофакт # Максим Терентьев

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