Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения

Новости Беларуси. Практику применения противотанковых установок, а также стрельбу управляемыми ракетами из танков Т-72Б отработали на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводчики боевых машин учились уничтожать бронеобъекты неприятеля на дальности до двух километров в сложной тактической обстановке.
Максим Терентьев, заместитель командира 120-й отдельной механизированной бригады:
На полигоне 120-й механизированной бригады мы готовим снайперов и пулеметчиков ПК. На полигоне 19-й бригады готовятся гранатометчики. Здесь на 227-й общевойсковом полигоне готовятся наводчики-операторы БМП-2 и наводчики орудий танков.
Военные уже отработали пуски с наземных установок, теперь огонь ведется непосредственно с самой боевой машины.