Как готовят танкистов? На полигоне в Борисове прошли военные учения

Новости Беларуси. Практику применения противотанковых установок, а также стрельбу управляемыми ракетами из танков Т-72Б отработали на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводчики боевых машин учились уничтожать бронеобъекты неприятеля на дальности до двух километров в сложной тактической обстановке.