«Любого человека встретят доброжелательно, оближут с ног до головы». Чем удивительна порода маламут и как за ней ухаживать?

В детстве они напоминают настоящие заводные игрушки, а когда вырастают, превращаются в ребят с характером.



Семью Будниковых справедливо можно назвать многодетной, ведь помимо дочки Арианны и сына Максима вместе с ними за городом живут трое взрослых и восемь маленьких маламутов! Однажды на соревнованиях по ездовому спорту молодожены увидели огромное пушистое чудо. Плюшевые лапки, маска на мордочке и горячее сердце. Пара влюбилась и стала изучать породу. Оказалось, собаки произошли от кочевого племени малемьют на территории Аляски. Их специально выводили для езды на большие расстояния. Люди брали маламутов с собой в юрты, чтобы согреться и оставляли в упряжке на улице, чтобы отпугивать волков. Ведь по своему характеру собаки очень схожи с этими хищниками и неспроста!

Андрей Будников, заводчик маламутов:

Эта собака была выведена от волка. Приручался маленький волчонок, если волчонок проявлял какую-то агрессию, его ликвидировали, а тот, кто не проявлял агрессию и подчинялся человеку, их оставляли, и так вывелись эти собаки, которые не умеют гавкать, они умеют только выть, как волки, и добродушные и дружелюбные к людям.

Эти собаки они такие доминантные, они всегда стараются быть альфа в группе, поэтому многие считают, что этих собак тяжело обучить чему-то. У этой собаки надо завоевать доверие, чтобы она поняла, что у нее есть хозяин.

У маламутов развит инстинкт самосохранения – они никогда не пойдут туда, где чувствуют опасность. Нащупали незнакомую почву, лед – обязательно изучат, прежде, чем отправиться в путь.



Обратите внимание на их крупные лапы: между подушечками пальцев у них есть перемычки, природа позаботилась, чтобы в условиях сурового севера собаки не проваливались в снег. И щедро наградила плотным подшерстком, чтобы маламуты чувствовали себя комфортно и в мороз, и в жару. Если захотят остыть – собаки сами найдут тень и воду! Среди особых примет породы – карие глаза и окрас от серо-белых до черно-белых и соболиных. Голубые глаза считаются дисквалифицирующим пороком.



В семье Будниковых порода чистокровная, у папы Ларри – канадские корни, а у мамы Айзы – украинские, оба – победители многочисленных выставок в Чехии, Литве, Латвии, России и других странах.

Энелия Будникова, заводчик маламутов:

Мама щенков на чемпионате мира выиграла открытый класс в большой конкуренции. Мы даже не ожидали, я была беременная, практически надо было уже рожать. Я как сумасшедшая вся в слезах перед рингом стояла на коленях и плакала.

Иногда даже кажется, что они умнее людей. Когда кобель был маленький, еще дочка была маленькой, и приехали мы из магазина, стали разбирать покупки и слышим тишина. Мы тихонечко с Андреем подходим, открываем дверь в зале, а они вдвоем дружно расселись на диване и хомячат печеньки. Ездовым спортом ребята занимаются на любительском уровне, но все команды маламуты выполняют легко и с удовольствием – это у них в крови. Жаль, белорусский январь не радует снегом, а так бы отправились с веселой компанией в лес с ветерком! И хоть внешний вид у маламутов весьма внушительный, для сторожевой службы они совершенно непригодны. Если только вор сам испугается собаку, потому что маламуты любого человека встретят доброжелательно, оближут с ног до головы и все покажут в доме! Если же вы вдруг обнаружили, что ваш маленький мишка начал рыть землю – не пугайтесь – на крайнем севере эти собаки всегда выкапывали себе грызунов и привыкли делать глубокие ямы, из которых виден только их хвост!

Андрей Будников:

Собаки едят немного, если брать взрослую собаку, она ест в районе 500 грамм мяса в день. Не надо пугаться, что они едят чистую говядину. Собаки хорошо живут на субпродуктах, чтобы поступало определенное количество витаминов и минералов. Можно давать каши, фрукты, овощи, нельзя их пичкать шоколадом. Для собак это очень страшно. Маламуты – это одна из парод, которая аллергенна, и надо учитывать эти особенности и подбирать корма под саму собаку.