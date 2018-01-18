«Есть одна замечательная фишка – берёза, её кора горит даже мокрой». Секреты выживания от скаутов
18 января – Крещенский Сочельник. Те, кто собрался сегодня окунаться, должны не забывать о соблюдении правил безопасности на воде и льду в эту пору. Не рекомендуются дальние прогулки, особенно по лесу, потому что можно заблудиться, а там холодно.
Накануне Рождества, 5 января в России 2 подростка с собаками заблудились в Уральском лесу. Дети провели в зимнем лесу всю ночь. С собой спичек, чтобы развести костёр, у них не было. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замёрз. О пропаже мальчиков сотрудникам МЧС сообщили их родители. В поисках детей были задействованы более 200 человек – полиция, спасатели, волонтёры. Найти подростков удалось местной поисковой группе МЧС лишь на следующий день. Случай вопиющий и заставляющий задуматься.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской Республиканской скаутской ассоциации – Юрий Батуро и скауты – Екатерина Рублевская и Свэн Баумгарт.
Нужны ли современным детям навыки выживания в лесу, если заблудился?
Юрий Батуро, председатель Белорусской Республиканской скаутской ассоциации:
Я считаю, что нужны. Действительно, бывает такое, что не окажется телефона или у телефона может сесть батарейка, к сожалению, может что-то потеряться. И мы, как общественная детская организация, стараемся учить этому, чтобы ребёнок смог правильно сориентироваться, выжить в каких-то ситуациях.
Есть ли у вас определённый набор навыков, по которым учите?
Юрий Батуро:
Есть определённая разрядная система, по которой ребенок с самого детства работают по определенной программе.
Что нужно делать, если заблудился в лесу?
Свэн Баумгарт, скаут:
Не нужно вообще уходить с этого места, где ты остался либо пойдешь куда-то, в какую-то сторону: ты же не знаешь там дорога или ещё что-то, ты можешь еще дальше зайти, и вообще тебя потом не найдут. Лучше остаться на одном месте и там же обживаться. Нужно подготовить какое-то место для себя, чтобы накидать какие-то ветки. Если просто собираешься в лес, то нужно обязательно иметь с собой спички. Чтобы разжечь костер, нужны сухие ветки. Но как найти сухие ветки зимой? Есть одна замечательная фишка – это берёза, её кора горит даже мокрой. Её можно подпалить и она будет гореть. Можно развести большой костер на открытом расстоянии.
В чём смысл организации? Как была создана? Чему учат в организации? Какие проводятся акции?
Подробности – в видеоматериале.