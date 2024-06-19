Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на станции метро «Академия наук»

Отработка точных и слаженных действий при возникновении ЧС на объектах метрополитена. Минские спасатели провели тактико-специальные учения на станции метро «Академия наук», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках учения была сымитирована чрезвычайная ситуация: в результате неисправности электрооборудования состава на перроне станции произошло загорание второго и третьего вагонов, имеются пострадавшие. По линии «101» стали поступать звонки с сообщениями о происшествии. Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия и эвакуировали граждан. С помощью носилок пострадавших вынесли на свежий воздух и передали прибывшим медикам. Всего для учений были задействованы 80 человек личного состава и 22 единицы техники.