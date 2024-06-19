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Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на станции метро «Академия наук»

19 июня 2024 17:10
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Отработка точных и слаженных действий при возникновении ЧС на объектах метрополитена. Минские спасатели провели тактико-специальные учения на станции метро «Академия наук», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные спасатели провели тактико-специальные учения на станции метро «Академия наук»-1

В рамках учения была сымитирована чрезвычайная ситуация: в результате неисправности электрооборудования состава на перроне станции произошло загорание второго и третьего вагонов, имеются пострадавшие. По линии «101» стали поступать звонки с сообщениями о происшествии. Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия и эвакуировали граждан. С помощью носилок пострадавших вынесли на свежий воздух и передали прибывшим медикам. Всего для учений были задействованы 80 человек личного состава и 22 единицы техники.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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