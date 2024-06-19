Мядель готовится отметить 700-летие – как преображают город к юбилею?

Так, фасады шести домов украсили муралы. Четыре из них появились на многоэтажках, расположенных на улице Юбилейной. Так, на доме № 25 изображен Мядельский замок. Это один из памятников архитектуры Беларуси, который не сохранился до наших дней. Также изображения, отражающие природную красоту Мядельщины, появились на фасадах домов по улице Крупской и Заозерной.