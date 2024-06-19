Мядель готовится отметить 700-летие – как преображают город к юбилею?

Мядель готовится отметить 700-летие. В преддверии праздника город преображается, появляются десятки обновленных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мядель готовится отметить 700-летие. В преддверии праздника город преображается, появляются десятки обновленных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, фасады шести домов украсили муралы. Четыре из них появились на многоэтажках, расположенных на улице Юбилейной. Так, на доме № 25 изображен Мядельский замок. Это один из памятников архитектуры Беларуси, который не сохранился до наших дней. Также изображения, отражающие природную красоту Мядельщины, появились на фасадах домов по улице Крупской и Заозерной.
Алексей Шашок, главный инженер Мядельского ЖКХ:
На домах по улице Юбилейная – дома 2,19, 25 – на торцах зданий появились муралы. А также Заозерная, 25В и Крупская, 26. Художники муралы наносили порядка двух месяцев.
Преображаются также и парки города. Так в Молодежном сквере появились новые объекты – это два декоративных мостика.