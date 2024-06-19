Новая зона отдыха появится в Минске к 3 июля – рассказываем, где именно

Подарок ко Дню Независимости. В Минске к 3 июля откроют новую зону отдыха. Она расположится в парке имени Надежды Грековой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Подарок ко Дню Независимости. В Минске к 3 июля откроют новую зону отдыха. Она расположится в парке имени Надежды Грековой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Еще одна зеленая зона появится ко дню города в Антоновском парке. Благоустройство и создание новых мест отдыха обсудили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом Зеленстроя Ленинского района. Также речь шла о том, что в оформлении Минска станут использовать растения из ботанического сада. Кроме того обсудили цветочное оформление и озеленение Ленинского района.
Александр Василевский, директор Зеленстроя Ленинского района:
В этом году планируется высадить больше 10 тысяч кустов у нас в районе. Уже высажено более 60 тысяч цветов, 800 деревьев. В осенний период планируется высадить еще такое же количество.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Полагаю, что встречи с трудовыми коллективами на систематической основе должны происходить. Власти города должны встречаться с трудовыми коллективами, доводить информацию, которая людей интересует, и интересоваться теми вопросами, которые беспокоят трудовые коллективы, в том числе и бытового, личного плана.
Встречи руководства города с трудовыми коллективами проходят в столице на регулярной основе. Это возможность реально оценить ситуацию на местах, а также обсудить вопросы социально-экономического развития города, благоустройства и создания новой инфраструктуры.