Памятный знак бойцам пожарной охраны НКВД БССР открыли в Сураже
Сохранение исторической памяти и героического наследия белорусского народа. В Витебском районе открыли памятный знак бойцам пожарной охраны, которые проявили героизм, мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июле 1941 года фашистские самолеты разбомбили колонну пожарной техники, идущей по Суражу. Пожарные команды НКВД БССР отступали с частями Красной армии, помогая эвакуировать население.
В торжественном мероприятии на территории пожарной аварийно-спасательной части № 1 Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям приняли участие руководство района, личный состав управления МЧС, воспитанники военно-патриотического клуба «Спасатель» и десятки жителей Суража. На гранитной плите памятного знака – фамилии тех, кто погиб при обстреле колонны пожарной техники в далеком 1941.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Сегодняшнее мероприятие – это увековечивание памяти, причем памяти целой эпохи для нашей страны: о погибших, о цене жизни сегодняшних мирных белорусов. Это способ формирования коллективной памяти, которая передается будущим поколениям для того, чтобы не повторить этого события, которое произошло 22 июня 1941 года. Этот день для каждого белоруса – память о жертвах Великой Отечественной войны и геноциде нашего белорусского народа.
Вера Азарченко, председатель Витебской районной организации ветеранов войны и труда:
Мы очень признательны этой памяти. Память эта – священная. Потому что 22 июня – это скорбный день для нашей Родины, для Советского Союза бывшего. Хорошо, что этот памятник здесь есть. Это память, такая память душевная.
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу как дань уважения погибшим героям. Также спасатели провели митинг в память о многочисленных жертвах времен Великой Отечественной войны.