Памятный знак бойцам пожарной охраны НКВД БССР открыли в Сураже

Сохранение исторической памяти и героического наследия белорусского народа. В Витебском районе открыли памятный знак бойцам пожарной охраны, которые проявили героизм, мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 1941 года фашистские самолеты разбомбили колонну пожарной техники, идущей по Суражу. Пожарные команды НКВД БССР отступали с частями Красной армии, помогая эвакуировать население.