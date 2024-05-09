Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Крылатые качели готовы к новому, головокружительному сезону. Болтик к болтику, гаечка к гаечке: этап проверки позади, добро пожаловать на карусели! Начинаем путешествие с Парка Челюскинцев.