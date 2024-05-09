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Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей

09 мая 2024 19:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Крылатые качели готовы к новому, головокружительному сезону. Болтик к болтику, гаечка к гаечке: этап проверки позади, добро пожаловать на карусели! Начинаем путешествие с Парка Челюскинцев.

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей-1

Александр Хомчик, заместитель руководителя службы по эксплуатации и ремонту аттракционов Парка имени Челюскинцев:
Мы начинаем подготовку к сезону аттракционов загодя. В этом году начали за полтора месяца. Проверку аттракционы прошли: как электрическая часть, так и механическая часть. Для обеспечения полной безопасности пассажиров на аттракционах. В этом сезоне в обновленном виде появился аттракцион «Катальная гора». Это полностью отреставрированный аттракцион, поэтому приглашаем всех посетителей. До десяти вечера, в праздничные и предпраздничные дни мы работаем.

Столичные парки аттракционов открыли сезон. Рассказываем, где ждут гостей-4

«Калипсо», «Зубр» или «Ладья». У минчан особый список фаворитов: главное в этом деле буря эмоций и хорошее настроение!

Александр Хомчик:
Минчане привыкли к нашим аттракционам, к счастью, все знают, что у нас безопасно, получают положительные эмоции поэтому мы рады всех видеть каждый день работы нашего парка.

Подробности в видео.

# Аттракционы # общество # Вероника Макаревич

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