Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Сейчас излом идет и на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности в том, на какой я стороне. Потому что я считаю, что светлая именно сторона – правда здесь. Правда за нами! И вера, и правда в итоге, я считаю, что должны, принеся какую-то, возможно, жертву, но одержать верх, и я считаю, что Бог нам поможет.

Поэтому мы с Женей [Евгений Олейник, композитор – прим. ред.] хотим сказать, что не стоит недооценивать творчество и культуру в этом плане. Мы правильно совершенно делаем, что много внимания уделяем экономике, военно-промышленному комплексу – это правильно, это сила, это база, это хлеб насущный. Но о духовном хлебе нельзя забывать, потому что в 2020 году все было хорошо у тех людей, которые выходили на улицы. Хлеб у них был, Porsche Cayenne был у них, особняк у них был, много-много денег у них было, а они все равно вышли.

Читайте также:

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям

Лазуткин: «На любой параллельный ход Запада мы отвечаем ядерным оружием»