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Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне

09 мая 2024 18:18
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вклад белорусов в общую победу советского народа в Великой Отечественной войне. В гостях солистка группы «Аура» Юлия Быкова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Евгений Олейник.

Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне-1

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Сейчас излом идет и на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности в том, на какой я стороне. Потому что я считаю, что светлая именно сторона – правда здесь. Правда за нами! И вера, и правда в итоге, я считаю, что должны, принеся какую-то, возможно, жертву, но одержать верх, и я считаю, что Бог нам поможет.

Поэтому мы с Женей [Евгений Олейник, композитор – прим. ред.] хотим сказать, что не стоит недооценивать творчество и культуру в этом плане. Мы правильно совершенно делаем, что много внимания уделяем экономике, военно-промышленному комплексу – это правильно, это сила, это база, это хлеб насущный. Но о духовном хлебе нельзя забывать, потому что в 2020 году все было хорошо у тех людей, которые выходили на улицы. Хлеб у них был, Porsche Cayenne был у них, особняк у них был, много-много денег у них было, а они все равно вышли.

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# общество # общество # Юлия Быкова

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