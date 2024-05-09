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Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?

09 мая 2024 18:33
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День Великой Победы из всех государственных праздников, пожалуй, самый народный. Финальные аккорды этого дня прозвучат вечером. За час до полуночи небо над Минском раскрасит салют. Гигантские огненные букеты расцветут в воздухе в шести точках столицы. Так что увидеть это зрелище можно будет во всех уголках города. Кроме того, СТВ покажет салют в прямом эфире.

А в половине десятого в самом центре Минска на Октябрьской площади начнется концерт. Это будет финал большого праздничного марафона, который в День Победы охватил всю Беларусь.

Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?-1

Торжества и народные гулянья развернулись во всех уголках страны – в небольших агрогородках и поселках, в райцентрах и, конечно, в двухмиллионном Минске.

Как это было – смотрите в видео

# День Победы # общество # Влада Родовская

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