Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?

День Великой Победы из всех государственных праздников, пожалуй, самый народный. Финальные аккорды этого дня прозвучат вечером. За час до полуночи небо над Минском раскрасит салют. Гигантские огненные букеты расцветут в воздухе в шести точках столицы. Так что увидеть это зрелище можно будет во всех уголках города. Кроме того, СТВ покажет салют в прямом эфире.

А в половине десятого в самом центре Минска на Октябрьской площади начнется концерт. Это будет финал большого праздничного марафона, который в День Победы охватил всю Беларусь.