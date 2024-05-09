Прямой эфир

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси

09 мая 2024 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштаб празднования Дня Победы впечатляет и в регионах. Десятки оригинальных мероприятий, много музыки, военных песен и поздравлений для ветеранов. Каждый областной центр подготовил к 9 Мая свои изюминки. Брестская крепость впечатлила масштабом парада, а в самом областном центре побит рекорд посещаемости туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомель отличился праздничным шествием, Гродно удивил реконструкцией современного боя, в Могилеве маршировали самые маленькие белорусы, а в Витебске подземный переход превратили в музей.

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси-1

Парад Победы, как и в победный май 1945-го. В праздничном строю те, кто приближал этот день – ветераны. Свидетели ада на земле, сотворенного руками человека, но они победили!

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси-4

Александр Григорьев, ветеран Великой Отечественной войны:
Молодым сказал бы в первую очередь любить дело, которое делаешь, любить Родину нашу, славную Беларусь. Быть добрым человеком, делать добро. Не быть злым!

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси-7

Океан благодарности – это площадь церемониалов в Брестской крепости сегодня. На легендарной земле Цитадели одновременно находились 60 тысяч жителей и гостей города. Военные припали на колено в минуте молчания, крепость замолкла в тишине.

От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси-10

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Брестская крепость останется символом Победы в первую очередь для белорусского народа, для народа всего мира. Потому что здесь зарождался героизм. Мы понимаем, что такое мужество, что такое память и сколько она будет жить. А она будет жить вечно.

Как отмечают регионы – смотрите видео

Читайте также:

Военные реконструкции, фронтовой музей, кино на привале. Как Гродно отмечает 9 Мая?

В Витебске в День Победы прошёл легкоатлетический забег – участвовали около 600 человек

Праздник, у которого нет возраста. Парад Победы в Могилёве открыл торжественный марш дошколят

«Сегодня Гомель особенно красив». Вот как встречают День Победы на юге Беларуси

На Кургане Славы под Минском подвели итоги патриотического велопробега «Звезда Великой Победы»

# День Победы # общество # Галина Буро # Юрий Шулейко

Другие новости рубрики

Все новости
Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?
09 мая 2024 18:33

Впереди – фейерверк и гала-концерт! Как отмечали 9 Мая в Минске?

Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне
09 мая 2024 18:18

Юлия Быкова: сейчас идёт излом на уровне духовном. Вот почему я не чувствую неуверенности, на какой я стороне

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские
09 мая 2024 18:17

«За день миллион в TikTok набирает». Евгений Олейник рассказал, какие песни сейчас хотят слушать белорусы и русские

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям
09 мая 2024 18:09

Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям

Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая
09 мая 2024 17:41

Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых
09 мая 2024 17:41

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых

Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура
09 мая 2024 17:26

Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура

Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы
09 мая 2024 17:22

Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы

Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!
09 мая 2024 17:21

Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?
09 мая 2024 17:17

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?

Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево
09 мая 2024 17:17

Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево

От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово
09 мая 2024 17:12

От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово