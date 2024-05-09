От парада самых маленьких до туристических рекордов – вот как встречали День Победы в Беларуси

Масштаб празднования Дня Победы впечатляет и в регионах. Десятки оригинальных мероприятий, много музыки, военных песен и поздравлений для ветеранов. Каждый областной центр подготовил к 9 Мая свои изюминки. Брестская крепость впечатлила масштабом парада, а в самом областном центре побит рекорд посещаемости туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гомель отличился праздничным шествием, Гродно удивил реконструкцией современного боя, в Могилеве маршировали самые маленькие белорусы, а в Витебске подземный переход превратили в музей.

Парад Победы, как и в победный май 1945-го. В праздничном строю те, кто приближал этот день – ветераны. Свидетели ада на земле, сотворенного руками человека, но они победили!

Александр Григорьев, ветеран Великой Отечественной войны:

Молодым сказал бы в первую очередь любить дело, которое делаешь, любить Родину нашу, славную Беларусь. Быть добрым человеком, делать добро. Не быть злым!