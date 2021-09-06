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Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам

06 сентября 2021 14:31
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Новости Беларуси. Проект программы поэтапного обновления учебной базы учреждений профессионально-технического образования города на пятилетку утвердят в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Первостепенная задача – подготовка специалистов для таких сфер, как строительная, коммунальная, транспортная. Отдельное внимание уделят учреждениям, которые готовят медиков.

Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Во время рабочей встречи в Белорусском государственном медицинском колледже мэр Владимир Кухарев акцентировал внимание на том, что нужно увеличивать количество кадров, постоянно совершенствовать качество их подготовки. Речь идет и о внедрении актуальных образовательных программ, и об использовании современного оборудования.

Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам-4

В таких симуляционных лабораториях учащиеся проводят 75 % времени. Это фактически одна большая больничная палата, только вместо живых пациентов так называемые фантомы. Само же оборудование современное, как, например, эта пневматическая шина.

Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам-7

Анна Афян, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Шина накачивается, накладывается очень быстро, наименее травматичная для пациента, удобно для того, кто это делает.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Анна Афян # Вадим Смоляк # Владимир Кухарев # Фотофакт

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