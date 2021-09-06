Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Отдельное внимание – медикам

Новости Беларуси. Проект программы поэтапного обновления учебной базы учреждений профессионально-технического образования города на пятилетку утвердят в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столичные лицеи и колледжи оснастят современным оборудованием. Первостепенная задача – подготовка специалистов для таких сфер, как строительная, коммунальная, транспортная. Отдельное внимание уделят учреждениям, которые готовят медиков.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Во время рабочей встречи в Белорусском государственном медицинском колледже мэр Владимир Кухарев акцентировал внимание на том, что нужно увеличивать количество кадров, постоянно совершенствовать качество их подготовки. Речь идет и о внедрении актуальных образовательных программ, и об использовании современного оборудования.

В таких симуляционных лабораториях учащиеся проводят 75 % времени. Это фактически одна большая больничная палата, только вместо живых пациентов так называемые фантомы. Само же оборудование современное, как, например, эта пневматическая шина.