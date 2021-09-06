Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению

Участники автопробега посещают и знаковые места Беларуси. Достопримечательности, памятники, связанные с событиями 17 сентября 1939 года, а также захоронения времен Великой Отечественной войны. Первой такой остановкой в Гродненском районе стала деревня Партизанкая, в 1943 году она называлась Пузачи. Фашисты сожгли всех ее жителей. Погибло почти полтысячи взрослых, стариков и детей. Точное количество жертв до сих пор не установлено, так как некоторые малыши были новорожденными.