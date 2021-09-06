Прямой эфир

Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению

06 сентября 2021 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства». Путешествие патриотов по стране продолжается. Его участники держат путь по знаковым историческим местам Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению-1

Участники автопробега посещают и знаковые места Беларуси. Достопримечательности, памятники, связанные с событиями 17 сентября 1939 года, а также захоронения времен Великой Отечественной войны. Первой такой остановкой в Гродненском районе стала деревня Партизанкая, в 1943 году она называлась Пузачи. Фашисты сожгли всех ее жителей. Погибло почти полтысячи взрослых, стариков и детей. Точное количество жертв до сих пор не установлено, так как некоторые малыши были новорожденными.

Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению-4

Евгений Назаревич, представитель РОО «Патриоты Беларуси» по Гродненской области:
Мы, старшее поколение, должны передать эти исторические факты, исторические моменты подрастающему поколению. И мы должны держаться вместе ради того, чтобы наша Беларусь процветала и наши дети росли счастливыми.

Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят? Подробности здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Евгений Назаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?
06 сентября 2021 13:43

Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?

«Онкология – это приговор?» Сергей Поляков. Анонс программы «В людях»
06 сентября 2021 13:24

«Онкология – это приговор?» Сергей Поляков. Анонс программы «В людях»

«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины
06 сентября 2021 12:31

«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины