Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению

Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства». Путешествие патриотов по стране продолжается. Его участники держат путь по знаковым историческим местам Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства». Путешествие патриотов по стране продолжается. Его участники держат путь по знаковым историческим местам Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники автопробега посещают и знаковые места Беларуси. Достопримечательности, памятники, связанные с событиями 17 сентября 1939 года, а также захоронения времен Великой Отечественной войны. Первой такой остановкой в Гродненском районе стала деревня Партизанкая, в 1943 году она называлась Пузачи. Фашисты сожгли всех ее жителей. Погибло почти полтысячи взрослых, стариков и детей. Точное количество жертв до сих пор не установлено, так как некоторые малыши были новорожденными.
Евгений Назаревич, представитель РОО «Патриоты Беларуси» по Гродненской области:
Мы, старшее поколение, должны передать эти исторические факты, исторические моменты подрастающему поколению. И мы должны держаться вместе ради того, чтобы наша Беларусь процветала и наши дети росли счастливыми.
Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят? Подробности здесь.