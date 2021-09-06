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Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?

06 сентября 2021 13:43
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Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства». Путешествие патриотов по стране продолжается. Его участники держат путь по знаковым историческим местам Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?-1

В регион колонна под государственными флагами прибыла из Брестской области. В маршруте 6 сентября – больше десятка остановок в больших и малых населенных пунктах в каждом из 17 районов от Гродно до Островца. Главная цель марафона – сплотить белорусов в рамках Года и Дня народного единства, который страна впервые отметит 17 сентября. Символом автопробега стали мешочки с зерном нового урожая, которые жители каждого района передают участникам акции. Из него впоследствии планируют испечь самый большой каравай в Беларуси.

Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?-4

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Благодаря труду хлеборобов, которые собирают это зерно, а в дальнейшем перемалывают его, делают хлеб, мы с вами живем. Поэтому это символ, которые объединяет нашу землю и нас с вами.

Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?-7

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:
В руках маленький подарок, который мы дарим в каждом районном центре у нас 118 таких кристаллов, которые мы хотим оставить на память о Годе народного единства, о празднике Дне народного единства. Здесь очень символичная надпись нас всех объединяет родная земля. Хотим максимально донести это до каждого. Мы видим, что люди действительно болеют душой за свою страну, они любят свою страну и хотят делать для нее все возможное, чтобы сохранить мирное небо.

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Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?-10

После Гродненского региона, участники марафона переместятся в Витебскую, затем в Могилевскую, Гомельскую и Минскую области. Всего по маршруту – 118 населенных пунктов, в общей сложности им предстоит проехать около 7 000 километров.

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Рачковский # Анна Харута # Фотофакт

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