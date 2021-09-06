Всебелорусский автопробег «Символ единства» продолжается в Гродненской области. Какие места посетят?

Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства». Путешествие патриотов по стране продолжается. Его участники держат путь по знаковым историческим местам Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регион колонна под государственными флагами прибыла из Брестской области. В маршруте 6 сентября – больше десятка остановок в больших и малых населенных пунктах в каждом из 17 районов от Гродно до Островца. Главная цель марафона – сплотить белорусов в рамках Года и Дня народного единства, который страна впервые отметит 17 сентября. Символом автопробега стали мешочки с зерном нового урожая, которые жители каждого района передают участникам акции. Из него впоследствии планируют испечь самый большой каравай в Беларуси.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Благодаря труду хлеборобов, которые собирают это зерно, а в дальнейшем перемалывают его, делают хлеб, мы с вами живем. Поэтому это символ, которые объединяет нашу землю и нас с вами.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

В руках маленький подарок, который мы дарим в каждом районном центре – у нас 118 таких кристаллов, которые мы хотим оставить на память о Годе народного единства, о празднике – Дне народного единства. Здесь очень символичная надпись – нас всех объединяет родная земля. Хотим максимально донести это до каждого. Мы видим, что люди действительно болеют душой за свою страну, они любят свою страну и хотят делать для нее все возможное, чтобы сохранить мирное небо. Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению