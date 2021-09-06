У 13-й городской поликлиники появится новый корпус, там разместятся новые отделения

Новости Беларуси. У 13-й городской поликлиники на Ломоносова появится новый корпус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он разместится возле общежития Минского радиотехнического колледжа. Вход в здание планируют сделать с улицы Некрасова. Площадь пристройки будет вдвое больше, чем помещение, где сейчас размещается поликлиника.

Старое здание соединят с новым стеклянной переходной галереей. Там разместятся новые отделения – это женская консультация, травматология, урология и большое отделение медицинской реабилитации. Переведут в новый корпус и клинико-диагностическую лабораторию. Запланирована установка современного рентген-аппарата, оборудования для УЗИ-исследований. Зданию, где сейчас размещается поликлиника, более 60 лет. Там обслуживаются более 40 000 пациентов.