«Столице в этом плане и труднее, и легче». Минск принял эстафету фестиваля «Вытокi»

Василий Костюченко, член Союза художников, живописец: Интерес появился к искусству. Дело в том, что я смотрю, пандемия пандемией, но даже в Союзе художников у нас выставки постоянно, постоянно триеннале, биеннале. Их тоже прокатывают по Беларуси, по районам. Поэтому я считаю, что оно бурное.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи «АртХаос»: Это срез современного белорусского искусства. Оно является именно той связующей нитью между художником и зрителем, где художник передает свои внутренние ощущения и переживания. И это не только, наверное, касается художника, еще искусство отражает самосознание народа. Является отражением этих вытоков, вытоков того, что нам близко и дорого.

Важным этот день оказался и для молодых авторов инновационных проектов. В рамках круглого стола на тему разработки и продвижения национальных и региональных брендов они смогли получить ценные советы от экспертов, представителей центра интеллектуальной собственности и Министерства образования.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»:

Есть молодежные проекты, которым иногда, может быть, дополнительный совет нужен. То есть они, как правило, хороши, уже выстрелили где-то на каких-то конкурсах. Но следующий шаг, что дальше делать опять-таки? Как правило, здесь без такого чуткого руководства сверху это не всегда получается быстро. А хотелось бы, чтобы это чуткое руководство сверху тоже было. Столице в этом плане и труднее, и легче. Она быстро развивается. И бренды действительно развиваются очень эффективно. В регионах появляется свое, специфическое, то, которое не похоже. И здесь они уже начинают составлять конкуренцию, как мне кажется.

Финал первого дня – уникальный концерт органной музыки композитора Валерия Шмата. Самое интересное организаторы припасли на 28 августа. С утра у Дворца спорта будут работать интерактивные зоны, спортивные площадки, пройдут песенные конкурсы, а в завершение праздника гостей ждут концерт в сопровождении Президентского оркестра Беларуси и яркий фейерверк.