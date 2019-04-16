Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Наверное, такой девиз сейчас у руководителей минских жилкомхозов. Ещё в марте им пришло поручение привести в порядок всё игровое оборудование на дворовых площадках столицы.

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мониторинг проводят мастера жилищных участков. Те же дворники могут проводить мониторинг. Жители могут обратиться на 115.бел, если вдруг они увидели какие-то недостатки на детских площадках.