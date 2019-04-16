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Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске

16 апреля 2019 07:29
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Наверное, такой девиз сейчас у руководителей минских жилкомхозов. Ещё в марте им пришло поручение привести в порядок всё игровое оборудование на дворовых площадках столицы.

Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мониторинг проводят мастера жилищных участков. Те же дворники могут проводить мониторинг. Жители могут обратиться на 115.бел, если вдруг они увидели какие-то недостатки на детских площадках.

Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске-1

Качелей, скамеек и турников, которым нужна скорая коммунальная помощь, больше 7,5 тысяч, а дедлайн – 1 мая. Поэтому службы города ударными темпами превращают всё ветхое в образцово-показательное. Только в Центральном районе Минска в этом году предстоит навести марафет на нескольких сотнях площадок. Но службы города уверяют – они успеют в срок.

Татьяна Нестерович, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»:
На сегодняшний день работы выполнены примерно на 70%. Это и замена сидушек, и покраска детского оборудования, и замена досок в скамейках.

Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске-4


Практически у каждой песочницы или карусели появились лавочки, с которых мамы, а нередко и папы могут присматривать за своим чадом.

Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске-6

Безопасность самих игровых площадок пока ещё вызывает вопросы. От вандалов они не застрахованы, поэтому каждую неделю специальная комиссия проверяет исправность всех конструкций, чтобы территория для детей не превратилась в зону чрезвычайных происшествий.

Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске-9

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Кира Кондратьева # Татьяна Нестерович # Фотофакт # Места отдыха

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