Практически у каждой песочницы и карусели появились лавочки. Как ремонтируют детские площадки в Минске
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Наверное, такой девиз сейчас у руководителей минских жилкомхозов. Ещё в марте им пришло поручение привести в порядок всё игровое оборудование на дворовых площадках столицы.
Кира Кондратьева, главный специалист отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мониторинг проводят мастера жилищных участков. Те же дворники могут проводить мониторинг. Жители могут обратиться на 115.бел, если вдруг они увидели какие-то недостатки на детских площадках.
Качелей, скамеек и турников, которым нужна скорая коммунальная помощь, больше 7,5 тысяч, а дедлайн – 1 мая. Поэтому службы города ударными темпами превращают всё ветхое в образцово-показательное. Только в Центральном районе Минска в этом году предстоит навести марафет на нескольких сотнях площадок. Но службы города уверяют – они успеют в срок.
Татьяна Нестерович, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»:
На сегодняшний день работы выполнены примерно на 70%. Это и замена сидушек, и покраска детского оборудования, и замена досок в скамейках.
Практически у каждой песочницы или карусели появились лавочки, с которых мамы, а нередко и папы могут присматривать за своим чадом.
Безопасность самих игровых площадок пока ещё вызывает вопросы. От вандалов они не застрахованы, поэтому каждую неделю специальная комиссия проверяет исправность всех конструкций, чтобы территория для детей не превратилась в зону чрезвычайных происшествий.