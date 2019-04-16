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«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом

16 апреля 2019 07:03
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Новости Беларуси. Масштабные поисковые работы начались в Могилевском районе. У деревни ГАИ спецбатальон Минобороны, патриотический клуб и курсанты института МВД ищут неизвестные захоронения солдат времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-1

Здесь в июле 1941-го проходил один из рубежей героической обороны города. Почти две с половиной сотни милиционеров под руководством капитана Владимирова неделю прикрывали подступы к Могилеву. Для того, чтобы начать раскопки, поисковикам пришлось изучить многочисленные архивы и кадры аэрофотосъемки.

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-4

Алексей Тютюнков, начальник отдела Могилевского института МВД:
Снимки, по сути, позволили открыть всю систему обороны июля 1941 года, и поиск стал целенаправленным.

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-7

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба «Виккру»:
Уцелело после этих боев – по воспоминаниям участников боев, ветеранов, которые выжили, – 19 человек. Сегодня мы знаем только фамилии 40 человек. 40 человек из 250. Думаю, со временем мы установим, может быть, не всех, но большинство участников боев.

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-10

Уже найдены останки семерых бойцов, фрагменты солдатской амуниции, одежды, обуви, оружия. Поисковики надеются отыскать как можно больше именных жетонов при погибших, а безымянные пройдут специальную экспертизу, после чего останки героев предадут земле.

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-13

«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом-15

# Беларусь помнит # общество # Алексей Тютюнков # Николай Борисенко # Фотофакт

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