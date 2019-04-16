«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом
Новости Беларуси. Масштабные поисковые работы начались в Могилевском районе. У деревни ГАИ спецбатальон Минобороны, патриотический клуб и курсанты института МВД ищут неизвестные захоронения солдат времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь в июле 1941-го проходил один из рубежей героической обороны города. Почти две с половиной сотни милиционеров под руководством капитана Владимирова неделю прикрывали подступы к Могилеву. Для того, чтобы начать раскопки, поисковикам пришлось изучить многочисленные архивы и кадры аэрофотосъемки.
Алексей Тютюнков, начальник отдела Могилевского института МВД:
Снимки, по сути, позволили открыть всю систему обороны июля 1941 года, и поиск стал целенаправленным.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба «Виккру»:
Уцелело после этих боев – по воспоминаниям участников боев, ветеранов, которые выжили, – 19 человек. Сегодня мы знаем только фамилии 40 человек. 40 человек из 250. Думаю, со временем мы установим, может быть, не всех, но большинство участников боев.
Уже найдены останки семерых бойцов, фрагменты солдатской амуниции, одежды, обуви, оружия. Поисковики надеются отыскать как можно больше именных жетонов при погибших, а безымянные пройдут специальную экспертизу, после чего останки героев предадут земле.