«Знаем фамилии 40 человек из 250»: останки бойцов легендарного батальона милиции ищут под Могилёвом

Новости Беларуси. Масштабные поисковые работы начались в Могилевском районе. У деревни ГАИ спецбатальон Минобороны, патриотический клуб и курсанты института МВД ищут неизвестные захоронения солдат времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в июле 1941-го проходил один из рубежей героической обороны города. Почти две с половиной сотни милиционеров под руководством капитана Владимирова неделю прикрывали подступы к Могилеву. Для того, чтобы начать раскопки, поисковикам пришлось изучить многочисленные архивы и кадры аэрофотосъемки.

Алексей Тютюнков, начальник отдела Могилевского института МВД:

Снимки, по сути, позволили открыть всю систему обороны июля 1941 года, и поиск стал целенаправленным.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба «Виккру»:

Уцелело после этих боев – по воспоминаниям участников боев, ветеранов, которые выжили, – 19 человек. Сегодня мы знаем только фамилии 40 человек. 40 человек из 250. Думаю, со временем мы установим, может быть, не всех, но большинство участников боев.