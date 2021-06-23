Овощи на гриле и сулугуни в лаваше. Простые блюда, которые можно приготовить на мангале

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Готовить мясо на мангале – сплошное удовольствие. Но даже от шашлыков и жареных колбасок порой хочется отдохнуть. Особенно когда на улице такая жара. Что можно еще приготовить на мангале, помимо шашлыка?

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана Вelieve:

Всем надоело мясо, и сегодня мы приготовим альтернативу этому блюду – печеные овощи на гриле и сулугуни в лаваше с йогуртовым соусом.

Для приготовления первого блюда нам понадобятся овощи. Лучше отдать предпочтение сезонным. Плоды должны быть сочными и зрелыми, без повреждений и вмятин. Мы выбрали цукини, перец и томат. Вадим Парханович:

Первое, с чего начинаем – маринуем овощи. Добавляем паприку, тимьян, розмарин. Добавляем чеснок. Свежая зелень добавит яркие нотки. Полученную овощную смесь солим, перчим, поливаем соевым соусом, оливковым маслом и хорошенько перемешиваем.

Вадим Парханович:

Овощи выкладываем на решетку и отправляем на мангал. Пока наши овощи готовятся, займемся вторым блюдом – сулугуни в лаваше с йогуртовым соусом. Вадим Парханович:

Для этого нам надо нарезать лаваш. Нарезаем сулугуни, добавляем паприку, соль и черный перец. Сыр заворачиваем в лаваш и выкладываем на решетку. Выкладываем сулугуни на решетку и запекаем на мангале.

Есть палочки сулугуни намного вкуснее с соусом. Для него берем йогурт, кинзу, чеснок, соль, перец. Все нарезаем и добавляем в йогурт. Вадим Парханович:

Наши овощи готовы, снимаем с мангала и выкладываем на подготовленную доску.

Когда все готово, выкладываем наши блюда на тарелки и подаем к столу. Вадим Парханович:

Наше блюдо готово, всем приятного аппетита!