Овощи на гриле и сулугуни в лаваше. Простые блюда, которые можно приготовить на мангале

Юлия Пашкевич, корреспондент:
Готовить мясо на мангале – сплошное удовольствие. Но даже от шашлыков и жареных колбасок порой хочется отдохнуть. Особенно когда на улице такая жара. Что можно еще приготовить на мангале, помимо шашлыка?
Юлия Пашкевич, корреспондент:
Готовить мясо на мангале – сплошное удовольствие. Но даже от шашлыков и жареных колбасок порой хочется отдохнуть. Особенно когда на улице такая жара. Что можно еще приготовить на мангале, помимо шашлыка?
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана Вelieve:
Всем надоело мясо, и сегодня мы приготовим альтернативу этому блюду – печеные овощи на гриле и сулугуни в лаваше с йогуртовым соусом.
Для приготовления первого блюда нам понадобятся овощи. Лучше отдать предпочтение сезонным. Плоды должны быть сочными и зрелыми, без повреждений и вмятин. Мы выбрали цукини, перец и томат.
Вадим Парханович:
Первое, с чего начинаем – маринуем овощи. Добавляем паприку, тимьян, розмарин. Добавляем чеснок.
Свежая зелень добавит яркие нотки. Полученную овощную смесь солим, перчим, поливаем соевым соусом, оливковым маслом и хорошенько перемешиваем.
Вадим Парханович:
Овощи выкладываем на решетку и отправляем на мангал.
Пока наши овощи готовятся, займемся вторым блюдом – сулугуни в лаваше с йогуртовым соусом.
Вадим Парханович:
Для этого нам надо нарезать лаваш. Нарезаем сулугуни, добавляем паприку, соль и черный перец. Сыр заворачиваем в лаваш и выкладываем на решетку. Выкладываем сулугуни на решетку и запекаем на мангале.
Есть палочки сулугуни намного вкуснее с соусом. Для него берем йогурт, кинзу, чеснок, соль, перец. Все нарезаем и добавляем в йогурт.
Вадим Парханович:
Наши овощи готовы, снимаем с мангала и выкладываем на подготовленную доску.
Когда все готово, выкладываем наши блюда на тарелки и подаем к столу.
Вадим Парханович:
Наше блюдо готово, всем приятного аппетита!
Теперь вы знаете, что приготовить на мангале кроме мяса. А если устали искать рецепт идеального торжества, в загородном ресторане Believe в Ратомке вас с удовольствием угостят блюдами европейской кухни. Помимо вкуснейшей еды, в ресторане есть летняя терраса и свежий воздух, которые станут идеальными составляющими вашего торжества. Будь это свадьба, день рождения, корпоратив или юбилей.