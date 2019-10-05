«Стоит ли говорить людям правду?» Александр Ефремов в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Настоящий режиссёр никогда себе не позволит?..

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Талант можно приобрести или с ним рождаются?

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Можно ли быть хорошим для всех?

Александр Ефремов:

Нет.

Вадим Щеглов:

Деньги решают всё?

Александр Ефремов:

Нет.

Вадим Щеглов:

Забвение для Вас – это…

Александр Ефремов:

Неизбежность.

Вадим Щеглов:

Черта характера, которую вы недолюбливаете в себе? Александр Ефремов:

Неуверенность, стоит ли говорить людям правду и стоит ли их наказывать.

Вадим Щеглов:

Чего Вам не хватает для полного счастья?

Александр Ефремов:

Долгих лет жизни.

Вадим Щеглов:

Какую самую большую сумму Вы тратили за раз?

Александр Ефремов:

Это было по молодости. Постановочные одной из картин – 6 тысяч рублей.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не говорили своим детям?

Александр Ефремов:

Что я их не люблю.

Вадим Щеглов:

Вас предавали?

Александр Ефремов:

Неоднократно.

Вадим Щеглов:

Чем Вы можете заниматься бесконечно?

Александр Ефремов:

Читать.

Вадим Щеглов:

Чего Вы не прощаете?

Александр Ефремов:

Непорядочности.

Полностью интервью смотрите 6 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.