«Стоит ли говорить людям правду?» Александр Ефремов в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Талант можно приобрести или с ним рождаются?
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Рождаются.
Вадим Щеглов:
Настоящий режиссёр никогда себе не позволит?..
Александр Ефремов:
Халтуры.
Вадим Щеглов:
Можно ли быть хорошим для всех?
Александр Ефремов:
Нет.
Вадим Щеглов:
Деньги решают всё?
Александр Ефремов:
Нет.
Вадим Щеглов:
Забвение для Вас – это…
Александр Ефремов:
Неизбежность.
Вадим Щеглов:
Черта характера, которую вы недолюбливаете в себе?
Александр Ефремов:
Неуверенность, стоит ли говорить людям правду и стоит ли их наказывать.
Вадим Щеглов:
Чего Вам не хватает для полного счастья?
Александр Ефремов:
Долгих лет жизни.
Вадим Щеглов:
Какую самую большую сумму Вы тратили за раз?
Александр Ефремов:
Это было по молодости. Постановочные одной из картин – 6 тысяч рублей.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не говорили своим детям?
Александр Ефремов:
Что я их не люблю.
Вадим Щеглов:
Вас предавали?
Александр Ефремов:
Неоднократно.
Вадим Щеглов:
Чем Вы можете заниматься бесконечно?
Александр Ефремов:
Читать.
Вадим Щеглов:
Чего Вы не прощаете?
Александр Ефремов:
Непорядочности.
Полностью интервью смотрите 6 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.