Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси
Новости Беларуси. Праздник нового урожая. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кому могут бесплатно доставить покупки с осенней ярмарки в Минске?
Здесь по сниженным ценам можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Доступны более 300 торговых точек.
Предлагают на ярмарке и бесплатную доставку. Волонтеры в форме с логотипом БРСМ помогают пожилым людям донести покупки до дома.
Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ БГУ:
Наши ребята, актив – сегодня это бойцы Белорусского республиканского союза молодежи Белгосуниверситета – помогают довезти сельскохозяйственную продукцию, всё, что приобретают наши уважаемые ветераны на ярмарке, прямо до подъезда и до их квартиры.
Александр Брико, студент механико-математического факультета БГУ:
Конечно, помогать ветеранам правильно, потому что они сражались за нас, и мы тоже должны помочь им в бытовом плане – поднести мешок с картошкой.
Благотворительная акция союза молодежи проходит во всех регионах. В эти выходные волонтеры БРСМ дежурят на осенних ярмарках в Минске, Поставах, Жодино, Новополоцке и других городах Беларуси.