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Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси

05 октября 2019 13:24
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Новости Беларуси. Праздник нового урожая. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому могут бесплатно доставить покупки с осенней ярмарки в Минске?

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-1

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-3

Здесь по сниженным ценам можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Доступны более 300 торговых точек.

Предлагают на ярмарке и бесплатную доставку. Волонтеры в форме с логотипом БРСМ помогают пожилым людям донести покупки до дома.  

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-6

Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ БГУ:
Наши ребята, актив – сегодня это бойцы Белорусского республиканского союза молодежи Белгосуниверситета – помогают довезти сельскохозяйственную продукцию, всё, что приобретают наши уважаемые ветераны на ярмарке, прямо до подъезда и до их квартиры.

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-9

Александр Брико, студент механико-математического факультета БГУ:
Конечно, помогать ветеранам правильно, потому что они сражались за нас, и мы тоже должны помочь им в бытовом плане – поднести мешок с картошкой.

Благотворительная акция союза молодежи проходит во всех регионах. В эти выходные волонтеры БРСМ дежурят на осенних ярмарках в Минске, Поставах, Жодино, Новополоцке и других городах Беларуси.

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-12

Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси-14

# БРСМ # общество # Михаил Дегтяренко # Фотофакт

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