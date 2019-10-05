Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси

Новости Беларуси. Праздник нового урожая. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому могут бесплатно доставить покупки с осенней ярмарки в Минске?

Здесь по сниженным ценам можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Доступны более 300 торговых точек. Предлагают на ярмарке и бесплатную доставку. Волонтеры в форме с логотипом БРСМ помогают пожилым людям донести покупки до дома.

Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ БГУ:

Наши ребята, актив – сегодня это бойцы Белорусского республиканского союза молодежи Белгосуниверситета – помогают довезти сельскохозяйственную продукцию, всё, что приобретают наши уважаемые ветераны на ярмарке, прямо до подъезда и до их квартиры.