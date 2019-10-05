Пока жива память, живы ребята, которые не вернулись. В Минске прошли мероприятия в память о войне в Афганистане

Новости Беларуси. Минская городская организация ветеранов войны в Афганистане «Память» отмечает 30-летие. 5 октября в столице по этому поводу прошли памятные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на Острове слез открыли памятную доску, а во Дворце ветеранов организовали тематическую выставку. В экспозицию вошли оружие, военная форма и книги, посвященные событиям в Афганистане. После чего состоялся праздничный концерт. На мероприятие съехались гости из Прибалтики и России.





Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

В нашем зале очень много присутствует школьников, студентов, суворовцев. Дело в том, что с молодежью надо постоянно работать, постоянно им рассказывать о тех трудных днях, которые пришлось прожить в Афганистане, о тех ребятах, которые не вернулись. Пока мы живы, пока жива наша память, живы и те ребята, не вернувшиеся с далекой афганской войны. Надо сделать всё для того, чтобы этой войны не было. Это мы и хотим донести до нашего молодого поколения.

Александр Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается именно нашей городской организации воинов-интернационалистов, конечно, та инициатива, которая идет от городской организации, очень важна в патриотическом воспитании, уважении к тому геройскому подвигу, который совершили наши минчане, которые погибли там и которые, слава богу, вернулись на родину.