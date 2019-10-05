Чайная церемония, уроки написания иероглифов и дегустация цветных пельменей. День культуры Китая проходит в Минске

Новости Беларуси. Чайная церемония, лирические стихи и национальная кухня. В Верхнем городе праздник китайской культуры собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке организаторы развлекают песнями, танцами, уроками рисования иероглифов и мастер-классами по плетению браслетов. Для истинных гурманов здесь подготовили настоящую полевую кухню с необычной едой. К примеру, самым ходовым продуктом на празднике стали цветные пельмени. Их здесь приготовили сотни штук. Знакомят гостей также с традициями чайной церемонии. Представлено шесть сортов напитка.

Отметим, праздник китайской культуры в сезоне – последний. Он завершает цикл мероприятий в Верхнем городе.