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Стоимость ели в канун Нового года на елочных базарах Минска составит от 20 до 100 тысяч рублей

04 декабря 2012 17:38
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Новости Беларуси. Полторы сотни елочных базаров откроются в Минске 22 декабря. По традиции стоимость зеленой красавицы будет зависеть от ее высоты. Рождественское дерево обойдется минимум в 20, а максимум – 100 тысяч рублей.

Лесные хозяйства Минской области отправят в столицу около 35 тысяч елок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Контроль за вырубкой елей будет повышен. Я уверен, что никакой необходимости ехать в лес и рубить самостоятельно эти замечательные деревья нет. Ели будут доступны. Они будут продаваться в максимально приближенных местах к жилым домам. Поэтому любой минчанин сможет приобрести такое дерево.

# общество # Мингорисполком # Растения и цветы # Алексей Романов

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