Привлечение молодых специалистов на село в Брестской области: квартиры молодоженам и дополнительные стипендии

Новости Беларуси. В Брестской области придумали, как привлечь начинающих специалистов на село. В одном из хозяйств юго-западного региона молодоженам в качестве свадебного подарка вручают ключи от дома. А студентам даже выплачивают стипендии при условии, конечно, если те придут после учебы на работу.

Поселок Беловежский в Каменецком районе за последние годы значительно вырос: появились целые улицы-новостройки. Около 100 усадебных домиков. Все они для молодых семей.

Наталья и Дмитрий Горбацевичи родом из Минской области. Сначала отдаленность от дома пугала, теперь рады, что попали жить именно в Беловежский. Новый дом молодожены получили в качестве свадебного подарка. И такой подарок весьма кстати, ведь молодая семья ожидает пополнение.

Дмитрий Горбацевич, инженер-электрик:

В 2010 году, после окончания Белорусского аграрно-технического университета в Минске, по распределению попал сюда. Прошло 2 года. Супруга моя окончила БНТУ. Приехала в августе сюда, в поселок. Директор предложил работу ей и сразу же вручил ключи от дома.

Планировалось, когда я сюда приезжал, что отработаю и уеду назад. Но понравилось здесь очень.

Супруги Инна и Владислав Квятковские около месяца обживают новый дом. Рада новоселью и их дочь-первоклассница Даша, которая представляет уже третье поколение семьи, связавшей свою судьбу со здешними краями. Ведь 30 лет назад работать в поселок переехали родители Владислава. И сам он трудится на мясокомбинате, а жена работает в детском саду.

Молодых в хозяйстве ценят: обеспечивают семьи жильем и каждому дают возможность заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Мороз, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

К нам приезжают, потому что мы стараемся к молодежи относиться по особому. Мне важно из него сделать специалиста. Вторая моя задача – семью создать. Сколько семей появилось, это значит они останутся у нас работать.

Домики в Беловежском продолжают строится как по государственной программе поддержки и развития села, так и собственными силами успешного предприятия. На следующий год их планируется не менее 10. А секрет успеха прост: что посеешь, то и пожнешь. Не только на полях, но и в душах людей.