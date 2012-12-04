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Минчане смогут рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток

04 декабря 2012 17:31
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Новости Беларуси. Минчане теперь смогут рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток. Такой подход позволит значительно сэкономить в период минимальных нагрузок: с 22 до 17 часов.

Для этого необходимо установить специальный электронный счетчик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:
Если у потребителя уже есть электронный учет, то ему необходимо обратиться в филиал «Энергосбыта» по адресу Б. Хмельницкого д. 6, написать заявление. К нему придут, прометрезируют счетчик, зафиксируют показания, которые он должен был заплатить до перехода на этот тариф, укажут в договоре и расскажу абоненту, как правильно пользоваться электронным учетом.

# общество # Электроснабжение # РУП «Минскэнерго» # Юрий Мишук

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