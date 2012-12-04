Снегопад в Гомельской области: 20 мм осадков за сутки, обилие аварий и первые жертвы непогоды

Новости Беларуси. Снежный циклон накануне пришел в Беларусь. Больше всего досталось Брестской, Гомельской и Могилевской областям. Только в юго-восточном регионе на борьбу со стихией вышло полтысячи спецмашин. На трассы высыпали 5 тысяч тонн противогололедной смеси. Но все же обстановка на дорогах сложная. Из-за этого только за день пострадало пять человек.

Первый снег нынешней зимой пришел в Гомельскую область с соседней Украины.

Алла Овчинникова, руководитель группы метеонаблюдений ГУ «Гомельоблгидромет»:

Такой характер погоды обусловлен южным циклоном, который пришел с Украины. Такие циклоны всегда приносят ненастье, снегопады.

Меньше всех первому снегу обрадовались коммунальники. Снег – это прежде всего лишние затраты на топливо для техники и на оплату ручного труда. Для того, чтобы очистить город, вот уже почти сутки трудятся десятки единиц техники и сотни человек с лопатами.

Коммунальник:

Конечно, много работы. Как начали утром, так и работаем.

Вместе с коммунальниками и дорожниками минувшая ночь прошла без сна и для сотрудников Госавтоинспекции. Патрули ГАИ сопровождали колонны снегоуборочной техники. А кроме того регистрировали дорожно-транспортные происшествия, количество которых в первые часы снегопада значительно возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Колесников, и.о. начальника межрайонного отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Не все водители сориентировались вовремя. Имели место факты управления транспортными средствами с установленными летними шинами, в связи с чем образовывались аварийные ситуации на дорогах и совершались мелкие дорожно-транспортные происшествия.

Не обошлось и без серьезных аварий. В Жлобинском районе в условиях плохой погоды зафиксирован наезд на велосипедиста. Мужчина погиб на месте, его дочь находится в реанимации. А на трассе Гомель – Калинковичи утро вторника началось со съезда в кювет груженого автопоезда. К счастью, обошлось без жертв.

Тем временем первый снег в Гомельской области и не собирается таять. А ближайшей ночью снегопады обещают по территории Гродненской и Брестской областей. На Гомельщину же снежная погода с новой силой вернется только в четверг.