Стоимость – 4 млрд долларов. Над каким проектом в Минске работает компания, которая построила самое высокое здание в мире?

Новости Беларуси. Emaar Properties реализует в Минске один из лучших проектов в мире. Об этом 26 августа в Минске заявил журналистам основатель компании Мохамед Али Алаббар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске Речь о строительстве в белорусской столице уникального комплекса, который уже назвали умным городом. Комплекс разместится в границах Минской кольцевой – проспекта Победителей, улицы Орловской и Цнянского водохранилища.

26 августа арабский инвестор и мэр столицы обсудили детали предстоящего строительства. Речь шла о применении современных технологий, которые обеспечат максимальный комфорт жильцов. Стоимость проекта – 4 миллиарда долларов. В состав комплекса войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты, выставочный центр.

Общая площадь – более 6 миллионов квадратных метров. Большое внимание уделили и вопросам экологии, ведь для современного мегаполиса это одно из главных условий. Жителям этого уникального комплекса обещают комфортную и по-семейному уютную жизнь как в самих домах, так и вокруг.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Самые современные подходы, которые сейчас в мире есть к строительству, комфорту проживания людей, будут привнесены в этот проект. Сегодня мы обсудили вопросы строительства административных зданий, сооружений, выставочного центра. Мы видим, что сейчас очень много внимания необходимо уделять экологии. Инвестор имеет ряд хороших предложений, касающихся именно увязывания существующего ландшафта, существующей на инвестплощадке природы для того, чтобы это все вошло в проект и стало его неотъемлемой частью.

Мохамед Али Алаббар, основатель компании Emaar Properties (ОАЭ):

При реализации проекта используем самые современные технологии, искусственный интеллект, максимально дружественно отнесемся к окружающей среде. На территории комплекса люди смогут найти развлечения на любой вкус – музыка, театр, пляжный отдых. За последние 25 лет мы реализовали много проектов, но этот станет одним из лучших в мире.