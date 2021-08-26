Беженец о том, что с ним произошло на границе с Латвией: «Ночью пришли мы с детьми – куда мы в лес пойдём?»
Группа афганских беженцев прибыла в Латвию 23 августа, чтобы дальше отправиться в Германию в поисках мирной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Прибалты задержали мигрантов, и несколько дней те провели в невыносимых условиях – без еды и медикаментов. Отказали даже в молоке для маленьких детей. 25 августа латвийская Госпогранохрана заявила: их страна не принимает беженцев. Людям пообещали, что специально подготовленные автомобили отвезут их в Германию. Ночью 10 взрослых и 11 детей выбросили на границе с Беларусью в несколько точек вблизи заставы «Бигосово» Полоцкого погранотряда.
Латвия… Сказали: «Беженцев не принимаем». Привезли нас на границу Беларуси, сопроводили ночью. Сказали: «Здесь вас будут ждать машины, и вы поедете в Германию дальше». Ночью пришли мы с детьми – куда мы в лес пойдем? Нам сказали: «Вот, через лес, езжайте там себе».
Они силой. В первую очередь видят, что русский язык я знаю, они прямо вот так за шею меня взяли. «Ты, – говорят, – главный, ты слушай». Ночью было это. Ночью, извините, любой человек боится, какой бы он ни был смелый.
Татьяна Савчик:
Отмечу, как и другие европейские соседки, Латвия избавилась от мигрантов, несмотря на заявления о предоставлении статуса беженца. Это в очередной раз подтверждает: евростандарты по правам человека действительны только на бумаге.