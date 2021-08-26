Беженец о том, что с ним произошло на границе с Латвией: «Ночью пришли мы с детьми – куда мы в лес пойдём?»

Группа афганских беженцев прибыла в Латвию 23 августа, чтобы дальше отправиться в Германию в поисках мирной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Прибалты задержали мигрантов, и несколько дней те провели в невыносимых условиях – без еды и медикаментов. Отказали даже в молоке для маленьких детей. 25 августа латвийская Госпогранохрана заявила: их страна не принимает беженцев. Людям пообещали, что специально подготовленные автомобили отвезут их в Германию. Ночью 10 взрослых и 11 детей выбросили на границе с Беларусью в несколько точек вблизи заставы «Бигосово» Полоцкого погранотряда.