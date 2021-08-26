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«Почему вы так делаете?» В Сети появилось видео разговора латвийского пограничника с беженцами

26 августа 2021 16:43
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Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства издевательств над мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот диалог состоялся на белорусско-латвийской границе.

«Почему вы так делаете?» В Сети появилось видео разговора латвийского пограничника с беженцами-1

– Очень много иммигрантов. И вас некуда, некуда.
– Некогда? Расстреляете?
– Нет, нет, нет.
– Нет? Зачем тогда над нами издеваться?
– Никто не издевается.

«Почему вы так делаете?» В Сети появилось видео разговора латвийского пограничника с беженцами-4

– Еду не дали, молоко просили – не дали нам. Понимаете, вот ребенок, который молокосос, он откуда понимает, что такой?
– Я понимаю вас, но…
– Почему вы так делаете?

# Беженцы # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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