«Почему вы так делаете?» В Сети появилось видео разговора латвийского пограничника с беженцами

Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства издевательств над мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот диалог состоялся на белорусско-латвийской границе.

– Очень много иммигрантов. И вас некуда, некуда.

– Некогда? Расстреляете?

– Нет, нет, нет.

– Нет? Зачем тогда над нами издеваться?

– Никто не издевается.