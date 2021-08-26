«Почему вы так делаете?» В Сети появилось видео разговора латвийского пограничника с беженцами

Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства издевательств над мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот диалог состоялся на белорусско-латвийской границе.
Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства издевательств над мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот диалог состоялся на белорусско-латвийской границе.
– Очень много иммигрантов. И вас некуда, некуда.
– Некогда? Расстреляете?
– Нет, нет, нет.
– Нет? Зачем тогда над нами издеваться?
– Никто не издевается.
– Еду не дали, молоко просили – не дали нам. Понимаете, вот ребенок, который молокосос, он откуда понимает, что такой?
– Я понимаю вас, но…
– Почему вы так делаете?