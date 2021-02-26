«Кадровый потенциал должен оставаться в области». Председатель Гомельского облисполкома встретился со студентами и преподавателями
Новости Беларуси. Программа «Здоровая семья», строительство новых спортобъектов, бонусы для молодых специалистов и патриотическое воспитание поколений. Главные направления развития Гомельской области обсудили 26 февраля студенты и преподаватели во время встречи с председателем облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексный «апгрейд» регионов – один из тезисов, который прозвучал на Всебелорусском народном собрании. Тогда же был задан курс – уровень жизни людей за пределами столицы должен качественно подрасти. Теперь дело за исполнительной властью.
В Гомельской области среди приоритетов – развитие медицины, внедрение инноваций в традиционные производства и создание принципиально новых. Где работать, где жить, где заниматься спортом, где учить и лечить в будущем детей – такие вопросы особо актуальны для студенческой молодёжи.
Преподаватели также не упустили возможности пообщаться с представителями власти и поделиться своим наблюдением: большинство молодых специалистов не спешат оставаться в области – мотивации не хватает.
Андрей Костенко, декан экономического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Острота сегодняшних вопросов говорила о том, что кадровый потенциал должен формироваться и оставаться в области. Для этого нужна соответствующая работа и прежде всего, как отмечал Геннадий Михайлович, работа на уровне руководителей крупных предприятий. Хотелось бы больше внимания со стороны реального сектора экономики к вопросам подготовки и формирования заказа на специалистов в учреждениях высшего образования.
Шла на встрече речь и о запланированной реконструкции мемориального комплекса «Партизанская криничка» на месте базирования партизанского отряда «Большевик» под Гомелем, а также о необходимости сохранить историю страны.