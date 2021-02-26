«Кадровый потенциал должен оставаться в области». Председатель Гомельского облисполкома встретился со студентами и преподавателями

Новости Беларуси. Программа «Здоровая семья», строительство новых спортобъектов, бонусы для молодых специалистов и патриотическое воспитание поколений. Главные направления развития Гомельской области обсудили 26 февраля студенты и преподаватели во время встречи с председателем облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексный «апгрейд» регионов – один из тезисов, который прозвучал на Всебелорусском народном собрании. Тогда же был задан курс – уровень жизни людей за пределами столицы должен качественно подрасти. Теперь дело за исполнительной властью.

В Гомельской области среди приоритетов – развитие медицины, внедрение инноваций в традиционные производства и создание принципиально новых. Где работать, где жить, где заниматься спортом, где учить и лечить в будущем детей – такие вопросы особо актуальны для студенческой молодёжи.

Преподаватели также не упустили возможности пообщаться с представителями власти и поделиться своим наблюдением: большинство молодых специалистов не спешат оставаться в области – мотивации не хватает.