Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ

Новости Беларуси. «За единую Беларусь!» – по традиции суббота в столице началась с автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическая акция объединяет сотни неравнодушных белорусов, которые стремятся к спокойствию и процветанию своей родины. 27 февраля колонна автомобилей с музыкальным сопровождением и под государственными флагами проехала маршрут от проспекта Победителей до улицы Машиностроителей. Там располагаются знаковые белорусские предприятия.

Мы здесь встречаемся уже не первый раз. И всегда интересно, всегда празднично, атмосфера дружбы, патриотизма привлекает. Нужно вот это делать.

Мы должны объединяться, мы должны быть вместе, быть за нашу страну, за действующую сегодня власть, за Президента, мы должны сберечь ее.

Как правило, акции сопровождаются посещением детских домов и интернатов с полезными подарками, а также памятных мест, где участники вспоминают историю и возлагают цветы.

Лейтмотивом сегодняшней встречи станет знакомство с белорусскими предприятиями. Так, в планах участников автопробега – посетить МЗКТ и МАЗ.