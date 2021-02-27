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Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ

27 февраля 2021 11:29
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Новости Беларуси. «За единую Беларусь!» – по традиции суббота в столице началась с автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ-1

Патриотическая акция объединяет сотни неравнодушных белорусов, которые стремятся к спокойствию и процветанию своей родины. 27 февраля колонна автомобилей с музыкальным сопровождением и под государственными флагами проехала маршрут от проспекта Победителей до улицы Машиностроителей. Там располагаются знаковые белорусские предприятия.

Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ-4

Мы здесь встречаемся уже не первый раз. И всегда интересно, всегда празднично, атмосфера дружбы, патриотизма привлекает. Нужно вот это делать.

Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ-7

Мы должны объединяться, мы должны быть вместе, быть за нашу страну, за действующую сегодня власть, за Президента, мы должны сберечь ее.

Едут туда, где находятся знаковые белорусские предприятия. Участники автопробега посетят МЗКТ и МАЗ-10

Как правило, акции сопровождаются посещением детских домов и интернатов с полезными подарками, а также памятных мест, где участники вспоминают историю и возлагают цветы.

Лейтмотивом сегодняшней встречи станет знакомство с белорусскими предприятиями. Так, в планах участников автопробега – посетить МЗКТ и МАЗ.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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