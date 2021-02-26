Игорь Евсеев: звонят люди даже из Минска – я их принимаю. Некоторые вопросы решаем сразу

Например, у Ирины Богомаз из Дзержинского района из крана уже давно течет ржавая вода. И ее проблему обещали решить.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Звонят люди даже из города Минска – я их принимаю. Да, потом переадресую этот вопрос своему коллеге, но возьму тоже на контроль по вопросу прописки. Некоторые вопросы решаем сразу, не отходя от телефона, напрямую – у меня контакт со всеми председателями райисполкомов, их заместителями. Я уже четыре года в должности – очень хорошо знаю область, знаю людей. И вопросы решаются – некоторые быстро, на некоторые вопросы надо просто технологические параметры.

Все озвученные проблемы во время диалога с гражданами Игорь Евсеев поручил решить оперативно. И дать ответ каждому в ближайшее время.