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Игорь Евсеев: звонят люди даже из Минска – я их принимаю. Некоторые вопросы решаем сразу

26 февраля 2021 21:13
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Новости Беларуси. Проблемы электроснабжения, земельные споры и трудовые вопросы. Прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Евсеев: звонят люди даже из Минска – я их принимаю. Некоторые вопросы решаем сразу-1

Основные вопросы касались коммунальной сферы. Жителей как райцентров, так и небольших деревень волновало благоустройство населенных пунктов, подтопление земельных участков и проблемы с качеством воды.

Например, у Ирины Богомаз из Дзержинского района из крана уже давно течет ржавая вода. И ее проблему обещали решить.

Игорь Евсеев: звонят люди даже из Минска – я их принимаю. Некоторые вопросы решаем сразу-4

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Звонят люди даже из города Минска – я их принимаю. Да, потом переадресую этот вопрос своему коллеге, но возьму тоже на контроль по вопросу прописки. Некоторые вопросы решаем сразу, не отходя от телефона, напрямую – у меня контакт со всеми председателями райисполкомов, их заместителями. Я уже четыре года в должности – очень хорошо знаю область, знаю людей. И вопросы решаются – некоторые быстро, на некоторые вопросы надо просто технологические параметры.

Все озвученные проблемы во время диалога с гражданами Игорь Евсеев поручил решить оперативно. И дать ответ каждому в ближайшее время.

# Прием граждан # общество # Игорь Евсеев # Фотофакт

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