Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Но поездки за границу и покупки импортной одежды в магазине «Березка» были доступны лишь узкому кругу людей, поэтому модницы вынуждены были шить одежду самостоятельно, используя для этого подручные материалы. В СССР не приветствовалось подражание Западу. Советская власть поставила перед легкой промышленностью задачу создать стиль одежды, независимый от западных веяний.

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:

Формат немного изменился в 1952 году, когда стало модно посещать показы мод. Вещи демонстрировались с самого начала в ателье, после чего поступали именно как модели для образцов для индивидуального пошива. А в 1952 году эти показы уже начали посещать предприятия белорусского легпрома. Эскизы понравившихся моделей зарисовывают, переносят на свое производство и запускают в серию, но зачастую упрощают конструкцию моделей и используют для пошива более дешевые материалы.

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:

Cамым главным было в 1950-е годы, что это был век золотой моды. Потому что здесь шло обновление, оживление общества от этого тяжелого времени, столько лет шла война, женщины хотели почувствовать себя хрупкими, защищенными, красивыми, нежными, чтобы у них была одежда, которую они хотели и во снах ее лелеяли. Поэтому это было время необыкновенное, и мода западного и восточного европейского региона была воедино, потому что все перенесли эти тяготы войны. И для того, чтобы подчеркнуть это время, создавались модели.

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Все-таки 1950-е характеризовались осиными талиям, пышными юбками, но это все было для выхода в свет. Повседневная мода оставалась более строгой. В 1950-е и в начале 1960-х годов люди в основном одеваются серо и однообразно. Они выбирают платья простого кроя, юбки длиной по колено или чуть выше щиколотки, скучные костюмы-двойки. Тогда и появляется поколение молодежи, которое интересуется жизнью сверстников на Западе. Их называют стилягами – любителями красивой жизни.

Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:

Пошла мода – хиппи, стиляги. Это было так интересно наблюдать. Эти узкие брючки у ребят, такие пиджачки, потом на брюки-клеш пошла мода.