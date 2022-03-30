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Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?

30 марта 2022 13:20
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В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-1

Но поездки за границу и покупки импортной одежды в магазине «Березка» были доступны лишь узкому кругу людей, поэтому модницы вынуждены были шить одежду самостоятельно, используя для этого подручные материалы. В СССР не приветствовалось подражание Западу. Советская власть поставила перед легкой промышленностью задачу создать стиль одежды, независимый от западных веяний.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-4

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:  
Формат немного изменился в 1952 году, когда стало модно посещать показы мод. Вещи демонстрировались с самого начала в ателье, после чего поступали именно как модели для образцов для индивидуального пошива. А в 1952 году эти показы уже начали посещать предприятия белорусского легпрома.  

Эскизы понравившихся моделей зарисовывают, переносят на свое производство и запускают в серию, но зачастую упрощают конструкцию моделей и используют для пошива более дешевые материалы.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-7

Галина Мешкова, художник-модельер Дома моделей с 1976 по 1996 год, кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств:  
Cамым главным было в 1950-е годы, что это был век золотой моды. Потому что здесь шло обновление, оживление общества от этого тяжелого времени, столько лет шла война, женщины хотели почувствовать себя хрупкими, защищенными, красивыми, нежными, чтобы у них была одежда, которую они хотели и во снах ее лелеяли. Поэтому это было время необыкновенное, и мода западного и восточного европейского региона была воедино, потому что все перенесли эти тяготы войны. И для того, чтобы подчеркнуть это время, создавались модели.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-10

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:  
Все-таки 1950-е характеризовались осиными талиям, пышными юбками, но это все было для выхода в свет. Повседневная мода оставалась более строгой.  

В 1950-е и в начале 1960-х годов люди в основном одеваются серо и однообразно. Они выбирают платья простого кроя, юбки длиной по колено или чуть выше щиколотки, скучные костюмы-двойки. Тогда и появляется поколение молодежи, которое интересуется жизнью сверстников на Западе. Их называют стилягами – любителями красивой жизни.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-13

Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:  
Пошла мода – хиппи, стиляги. Это было так интересно наблюдать. Эти узкие брючки у ребят, такие пиджачки, потом на брюки-клеш пошла мода.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-16

Татьяна Шабловская, конструктор женской и детской одежды Дома моделей с 1979 по 1994 год, доцент по искусству:  
Я с детства запомнила своего отца, у которого фотографии, естественно, сохранились. Это обязательно белая рубашка, галстук, шляпа с полями и широкие брюки. Костюм, но наверх одевался или плащ свободный с поясом, или сзади хлястик. Я понимаю, что это точно западное веяние. Это мода была, стиляги.  

Стиляги в СССР считались антимодой. Почему молодёжь уже тогда хотела подражать Западу?-19

Валерия Крыса:  
Появление стиляг, которые, как мы знаем, на тот момент все-таки считались как антимода, есть такое у нас понятие, но при этом они самовыражались, можно так сказать, больше. И в чем-то тогда существовало преклонение перед Западом у молодежи, что мы встречаем и сейчас, но все-таки старались поддерживать свое и не уходить куда-то в сторону.  

Галина Мешкова:  
В это время расцветала молодежная революция, и мода совершенно изменилась.  

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# Мода # общество # Антон Ярощик # Галина Мешкова # Валерия Крыса # Лариса Трафимович # Татьяна Шабловская # Фотофакт

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