«Там всегда были из Франции модели». Как журналы спасали модниц Советского Союза?

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Каждая женщина мечтает о красивой и модной одежде, но далеко не каждая может себе это позволить. На помощь приходят журналы мод, которые начинают публиковать модели одежды с выкройками. Теперь женщины охотятся не за готовыми платьями, а за симпатичными тканями, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Очень часто люди заказывают одежду у портних или же шьют ее сами.

Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:

На тот момент столько было заказов в этих домах моды, в домах моделей, Люди месяцами стояли в очереди, чтоб что-либо заказать. Потому что заказывали то, что им хотелось. Они где-то что-то увидели, и максимально хотелось повторить, чтобы у тебя было такое же изделие.

Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:

У кого немножко какие-то деньги были, конечно, старались шить что-то в ателье. Можете представить, что по тем временам даже утром вставали, была запись, чтобы попасть шить пальто или платье в ателье. Даже такие были времена.

Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Очень ярким для того времени стало появление в Центре моды модного журнала. Это был конец 1960-х – начало 1970-х годов. Когда в Советском Союзе модных журналов практически не было, и в основном это были журналы из Москвы как основного центра моды на тот момент, появление своего модного журнала в БССР было очень большим прорывом и большим шагом вообще в моде. В том, что можно было что-то модное, новое, то, что было в соответствии с европейскими тенденциями, увидеть в этом журнале. Соответственно, с появлением этого журнала многие шили одежду для себя, что было на тот момент распространено.