«Там всегда были из Франции модели». Как журналы спасали модниц Советского Союза?
В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Каждая женщина мечтает о красивой и модной одежде, но далеко не каждая может себе это позволить. На помощь приходят журналы мод, которые начинают публиковать модели одежды с выкройками. Теперь женщины охотятся не за готовыми платьями, а за симпатичными тканями, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Очень часто люди заказывают одежду у портних или же шьют ее сами.
Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:
На тот момент столько было заказов в этих домах моды, в домах моделей, Люди месяцами стояли в очереди, чтоб что-либо заказать. Потому что заказывали то, что им хотелось. Они где-то что-то увидели, и максимально хотелось повторить, чтобы у тебя было такое же изделие.
Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:
У кого немножко какие-то деньги были, конечно, старались шить что-то в ателье. Можете представить, что по тем временам даже утром вставали, была запись, чтобы попасть шить пальто или платье в ателье. Даже такие были времена.
Валерия Крыса, старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:
Очень ярким для того времени стало появление в Центре моды модного журнала. Это был конец 1960-х – начало 1970-х годов. Когда в Советском Союзе модных журналов практически не было, и в основном это были журналы из Москвы как основного центра моды на тот момент, появление своего модного журнала в БССР было очень большим прорывом и большим шагом вообще в моде. В том, что можно было что-то модное, новое, то, что было в соответствии с европейскими тенденциями, увидеть в этом журнале. Соответственно, с появлением этого журнала многие шили одежду для себя, что было на тот момент распространено.
Лариса Трафимович:
У нас всегда были журналы, и там были направляющие. На этот сезон, например, мода идет – «карандаш» стиль, совершенно прямой, трапеция, и вот на фоне этого мы уже создавали коллекции. У нас даже были чешские журналы, венгерские, соцстран. Но польские были самыми… Там всегда были из Франции модели, образцы, поэтому мы были осведомлены о моде.
Светлана Чернова:
И, кстати, вот в то время появился очень интересный журнал, он назывался «Бурда». Боже, это было так красиво, это были такие интересные модели, но самое ценное в этом журнале было его приложение – это огромные листы с выкройками. Практически на все изделия, которые были показаны в этом журнале, были выкройки. Эти выкройки переходили из рук в руки. Они уже были 10 раз перерисованные, трухлявенькие, но зато это была просто находка.
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