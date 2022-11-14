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Игорь Брыло: в ответ на санкции мы продали на 1,5 миллиарда долларов больше продукции

14 ноября 2022 14:02
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Новости Беларуси. В ответ на санкции мы продали на полтора миллиарда долларов больше продукции. Об этом заявил 14 ноября министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло: в ответ на санкции мы продали на 1,5 миллиарда долларов больше продукции-1

В непростых условиях отрасли удалось не только обеспечить внутренний рынок. Экспорт продовольствия в 2022 году станет рекордным. Поставки увеличились на 26 %. Белорусская мясо-молочная и хлебобулочная продукция поставляется в более чем 100 государств.

Игорь Брыло: в ответ на санкции мы продали на 1,5 миллиарда долларов больше продукции-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Этот год будет рекордным для нашей страны по экспорту сельскохозяйственной продукции. Мы однозначно перешагнем цифру 8 миллиардов долларов. Наша продукция узнаваема не только в Российской Федерации (это порядка 70 % от всего экспортного каравая), мы достаточно интенсивно и продуктивно работаем с Китайской Народной Республикой. Практически уже на полмиллиарда долларов поставили продукции в Китай. Мы увеличили поставки абсолютно во все страны дальней дуги. Поэтому белорусская продукция узнаваема, белорусский бренд известен.

Игорь Брыло: в ответ на санкции мы продали на 1,5 миллиарда долларов больше продукции-7

Продовольственный кризис стране точно не грозит. Урожай в этом году превзошел все ожидания. Значительно увеличилось количество собранного картофеля, рапса, гречихи и сахарной свеклы.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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