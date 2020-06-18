Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

Новости Беларуси. Традиционно тематические билборды и плакаты появились на центральных улицах и в местах массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже преобразились проспекты Независимости, Победителей и площадь Независимости и Октябрьская площадь. Разноцветным панно украсили фасад педагогического университета, установили символичные инсталляции и у стеллы «Минск – город-герой». В основе праздничного оформления – цвета и элементы национального флага и герба.

Татьяна Калитина, директор КПУП «Минскреклама»:

Основные символы Независимости должны присутствовать в наружной рекламе. В этом году дизайнеры предложили, на наш взгляд, очень теплые, понятные, достаточно чистые элементы графики – это стилизованный василек, стилизованная ромашка.