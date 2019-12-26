Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова
Новости Беларуси. Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с магистральной велодорожкой на улице Пулихова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это уже второй велоспот в столице. Первый можно найти на улице Лидской.
Стенд представляет собой стойку с насосом, различными ключами и другими принадлежностями. Велосипед здесь можно подвесить за седло, чтобы починка была более комфортной. Доступен инвентарь любому желающему.
Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре Минского велосипедного общества:
В экстренной ситуации велосипедист может воспользоваться веломаячком и таким образом дальше поехать не на общественном транспорте (например, где нельзя провозить велосипед), а именно своим ходом добраться до дома и сделать надежный комплексный ремонт своего транспортного средства.
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