Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с велодорожкой на Пулихова

Новости Беларуси. Стенд для самостоятельного ремонта велосипедов установили рядом с магистральной велодорожкой на улице Пулихова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это уже второй велоспот в столице. Первый можно найти на улице Лидской.

Стенд представляет собой стойку с насосом, различными ключами и другими принадлежностями. Велосипед здесь можно подвесить за седло, чтобы починка была более комфортной. Доступен инвентарь любому желающему.